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ВОЗ: число смертей от COVID-19 в Европе превысило отметку в два миллиона

AFP/BNS
ВОЗ: число смертей от COVID-19 в Европе превысило отметку в два миллиона
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Коронавирусное отделение в Восточно-Таллиннской центральной больнице
Коронавирусное отделение в Восточно-Таллиннской центральной больнице Фото: Remo Tõnismäe

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила в четверг, что в продолжительном эпицентре пандемии в Европе число скончавшихся от COVID-19 людей превысило отметку в два миллиона.

«Мы достигли внушающей тревогу вехи. Число подтвержденных смертей от COVID-19 в странах европейского региона ВОЗ превысило отметку в два миллиона человек», – сообщила ВОЗ.

Европейский регион ВОЗ включает 53 страны и региона, в том числе ряд стран и регионов Центральной Азии.

По данным организации, из зарегистрированных в регионе 218 225 294 случаев смертельный исход имели 2 002 058.

В США, сильнее всего пострадавшей от коронавируса стране мира, скончалось более миллиона человек.

В то же время, число новых случаев в Европе снижается.

За последние семь дней число новых случаев коронавируса сократилось на 26 процентов, а число новых смертей – на 24 процента.

Более чем через два года после принятия первых ограничений большинство европейских стран приступило к их смягчению.

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