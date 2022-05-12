ВОЗ: число смертей от COVID-19 в Европе превысило отметку в два миллиона

«Мы достигли внушающей тревогу вехи. Число подтвержденных смертей от COVID-19 в странах европейского региона ВОЗ превысило отметку в два миллиона человек», – сообщила ВОЗ.

Европейский регион ВОЗ включает 53 страны и региона, в том числе ряд стран и регионов Центральной Азии.

По данным организации, из зарегистрированных в регионе 218 225 294 случаев смертельный исход имели 2 002 058.

В США, сильнее всего пострадавшей от коронавируса стране мира, скончалось более миллиона человек.

В то же время, число новых случаев в Европе снижается.

За последние семь дней число новых случаев коронавируса сократилось на 26 процентов, а число новых смертей – на 24 процента.