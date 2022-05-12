В парке Лёвенру начинается строительство тропы приключений.

Автор идеи Рэйчел Каролин Кунда, школьница из Таллинна, посчитала, что у детей и молодежи может быть больше возможностей весело проводить свободное время на свежем воздухе. «Я большой любитель приключенческих видов спорта и кому не нравится такой вид отдыха. Мое предположение состояло в том, что таких троп могло быть по крайней мере две, и насколько мне известно, так оно и будет», — сказала Рэйчел Каролин, которая сказала, что, когда она была младше, она часто ходила играть со своими родителями в парк Лёвенру, из чего выбор и пал на этот парк. «Меня познакомили с проектом тропы приключений, и я с нетерпением жду, когда он будет завершен, потому что это обещает быть действительно крутым местом».

„Тропа приключений, которая строится в Лёвенру – одна из самых больших низких приключенческих троп в Эстонии, пользование которой бесплатно для всех! Для преодоления трассы не требуется никакого альпинистского снаряжения, и все элементы будут установлены низко, чтобы по ней могли подниматься люди любого возраста, веса и роста. Кроме того, установлено противоскользящее основание. На трассе будет установлен 41 различный элемент для подъема и 2 длинных спуска на 30 опорных столбах. Для более опытных устанавливаются и более сложные элементы», — рассказал Каспар Нымберг, представитель 3park Eesti OÜ. «В конструкции используются цвета, гармонирующие с природой, которые также подходят для парковой среды», — приглашает Нымберг пройтись по тропе летом. Как уже упоминалось, в конце трассы планируется построить две 60-метровые канатные дороги.

Яанус Рийбе, старейшина района Кристийне, поясняет, что фактически строительство было начато еще в прошлом году: «Парк находится под охраной, и при проектировании необходимо было учесть множество особых условий, решение которых неизбежно заняло больше времени. Разрешение на строительство было выдано еще поздней осенью прошлого года, но поскольку выпавший снег затруднил строительство, мы решили перенести работы на весну. К этому времени почва в парке уже достаточно сухая и вот настал долгожданный момент — уже устанавливают столбы!».

Глава района добавил, что строительство невысокой тропы приключений является хорошим примером того, как теперь все жители Таллинна могут наслаждаться идеей молодой девушки – стоит представить свои идеи во время сбора идей для народного бюджета! Парк Лёвенру популярен не только у жителей Кристийне, но и у жителей других частей города и за его пределами. «В то время как у маленьких детей есть полноценные игровые площадки по всему городу, у молодых людей меньше возможностей. Тропа приключений — это то, что может их привлечь. Нет возрастных ограничений для тех, кто, захочет испытать на себе новую тропу, когда тропа приключений будет готова к использованию, не позднее конца июня?»

Тропа приключений будет построена в задней части парка, в зеленой зоне, параллельно улице Алги. По искусственным столбам будет проходить около 40 различных мостов, разделенных на три уровня сложности. Проложить приключенческую тропу на родных деревьях парка было невозможным. При строительстве деревья не вырубаются и используются максимально экологически чистые материалы.

3park Eesti OÜ построил сотни приключенческих троп по всей Эстонии и другим странам Европы, которые были хорошо приняты пользователями. Некоторые известные проекты, которые можно привести в пример – этопарк приключений Нымме. Пирита, Валгеранна и Хаапсалу. Одним из новых центров притяжения Кристийне обещает стать низкая приключенческая тропа Лёвенру.