В приграничных районах Ленинградской области пограничная служба ФСБ России установила режим усиленного контроля, сообщил портал vecherka-spb.ru.
ФСБ усилила приграничный контроль на границе с Эстонией и Финляндией
ФСБ усилила приграничный контроль на границе с Эстонией и Финляндией
Речь идет о Выборгском и Кингисеппском районах, граничащих соответственно с Финляндией и Эстонией.
Пребывающим там гражданам рекомендовано носить с собой документ, удостоверяющий личность (паспорт с пропиской либо разрешающий пребывание в России документ – для иностранцев).
В пресс-службе ведомства сообщили: «В мае в приграничных районах Ленобласти погрануправлениемвместе с МВД, Росгвардией и транспортной полицией планируется проведение совместных мероприятий, направленных на профилактику правонарушений в пограничной сфере».