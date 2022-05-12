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ФСБ усилила приграничный контроль на границе с Эстонией и Финляндией

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ФСБ усилила приграничный контроль на границе с Эстонией и Финляндией
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Нарва. Эстонско-российский погранпункт.
Нарва. Эстонско-российский погранпункт. Фото: Konstantin Sednev

В приграничных районах Ленинградской области пограничная служба ФСБ России установила режим усиленного контроля, сообщил портал vecherka-spb.ru.

Речь идет о Выборгском и Кингисеппском районах, граничащих соответственно с Финляндией и Эстонией.

Пребывающим там гражданам рекомендовано носить с собой документ, удостоверяющий личность (паспорт с пропиской либо разрешающий пребывание в России документ – для иностранцев).

В пресс-службе ведомства сообщили: «В мае в приграничных районах Ленобласти погрануправлениемвместе с МВД, Росгвардией и транспортной полицией планируется проведение совместных мероприятий, направленных на профилактику правонарушений в пограничной сфере».

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