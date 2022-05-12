ФСБ усилила приграничный контроль на границе с Эстонией и Финляндией

Речь идет о Выборгском и Кингисеппском районах, граничащих соответственно с Финляндией и Эстонией.

Пребывающим там гражданам рекомендовано носить с собой документ, удостоверяющий личность (паспорт с пропиской либо разрешающий пребывание в России документ – для иностранцев).