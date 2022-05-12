Каллас: предложения НАТО по укреплению обороны Эстонии нам не подходят

Каллас отметила, что ей приходится убеждать лидеров НАТО в необходимости укреплять обороноспособность Эстонии: «Очевидно, что угроза агрессии в отношении Португалии не такая, как в отношении стран Балтики. Поэтому нельзя руководствоваться принципом, что каждый что-то получит, а нужно укреплять оборону тех стран, которые нуждаются в этом больше других.