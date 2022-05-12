Эстония получила от НАТО предложения по укреплению обороны, но они не отвечают нашим ожиданиям, сказала ERR премьер-министр Кая Каллас.
Каллас: предложения НАТО по укреплению обороны Эстонии нам не подходят
Каллас: предложения НАТО по укреплению обороны Эстонии нам не подходят
Каллас отметила, что ей приходится убеждать лидеров НАТО в необходимости укреплять обороноспособность Эстонии: «Очевидно, что угроза агрессии в отношении Португалии не такая, как в отношении стран Балтики. Поэтому нельзя руководствоваться принципом, что каждый что-то получит, а нужно укреплять оборону тех стран, которые нуждаются в этом больше других.
Месяц назад генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что НАТО составляет планы по укреплению своего восточного фланга. Он отметил, что силы должны присутствовать постоянно и быть достаточными, чтобы отразить вооруженное вторжение.
Ключевые слова