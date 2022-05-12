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Каллас: предложения НАТО по укреплению обороны Эстонии нам не подходят

rus.postimees.ee
Каллас: предложения НАТО по укреплению обороны Эстонии нам не подходят
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Кая Каллас
Кая Каллас Фото: Postimees / SILLE ANNUK

Эстония получила от НАТО предложения по укреплению обороны, но они не отвечают нашим ожиданиям, сказала ERR премьер-министр Кая Каллас.

Каллас отметила, что ей приходится убеждать лидеров НАТО в необходимости укреплять обороноспособность Эстонии: «Очевидно, что угроза агрессии в отношении Португалии не такая, как в отношении стран Балтики. Поэтому нельзя руководствоваться принципом, что каждый что-то получит, а нужно укреплять оборону тех стран, которые нуждаются в этом больше других.

Месяц назад генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что НАТО составляет планы по укреплению своего восточного фланга. Он отметил, что силы должны присутствовать постоянно и быть достаточными, чтобы отразить вооруженное вторжение.

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