Самовольная стоянка нефтяных танкеров в эстонских водах обретает масштабы бедствия

«В "лучшие времена" здесь бывало 20 крупных судов — танкеров и сухогрузов», — описывает рыбак Калле (фамилия по его просьбе не публикуется — ред.) из Кясму.

Сам он в порядке хобби давно следит за движением судов в море и по базе данных Marinetraffic.com, и уже около месяца Финский залив буквально «красный» — танкеры отмечаются красным цветом на карте сайта Marinetraffic.com.