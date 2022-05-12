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Самовольная стоянка нефтяных танкеров в эстонских водах обретает масштабы бедствия

Юлле Харью
Самовольная стоянка нефтяных танкеров в эстонских водах обретает масштабы бедствия
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Tankerid ankrus.
Tankerid ankrus. Фото: Erakogu

Чиновники с тревогой наблюдают за самовольно возникшей в эстонских экономических водах "парковке" нефтяных танкеров и других грузовых судов. Запретить им делать это, увы, нельзя, но в случае аварии ликвидация загрязнения ляжет на шею Эстонии, пишет Postimees.

«В "лучшие времена" здесь бывало 20 крупных судов — танкеров и сухогрузов», — описывает рыбак Калле (фамилия по его просьбе не публикуется — ред.) из Кясму.

Сам он в порядке хобби давно следит за движением судов в море и по базе данных Marinetraffic.com, и уже около месяца Финский залив буквально «красный» — танкеры отмечаются красным цветом на карте сайта Marinetraffic.com.

Например, ранним утром в понедельник в Кясму видели нефтеналивные танкеры Aristidis (Маршалловы острова), Coral Energice (Нидерланды), RN Murmansk (Кипр), Dali (Каймановы острова), "Сибур Воронеж", "Суворовский проспект", "Виктор Бакаев" и газовоз NS Concept ( Либерия).

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