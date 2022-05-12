Чт, 12.05.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Ратас: Каллас сама своими высказываниями развалила коалицию

rus.postimees.ee
Ратас: Каллас сама своими высказываниями развалила коалицию
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Юри Ратас надеется, что общество Эстонии не расколется из-за войны в Украине, и для этого советует людям следить за достоверными информационными каналами.
Юри Ратас надеется, что общество Эстонии не расколется из-за войны в Украине, и для этого советует людям следить за достоверными информационными каналами. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Центристская партия не планировала выражать недоверие премьер-министру Кае Каллас, но сама глава правительства своими высказываниями в четверг по сути прекратила коалицию с центристами, cказал в интервью ERR лидер Центристской партии Юри Ратас.

"Тогда она должна действовать соответственно, то есть сама создавать новое правительство с "Отечеством" и социал-демократами, математически у нее есть такая возможность", - сказал Ратас.

Он добавил, что нынешней правящей коалиции со стороны Центристской партии ничего не грозило - центристы просто хотели внести законопроект, который помог бы семьям с детьми в условиях значительного повышения цен.

На вопрос, зачем законопроект вносить именно сейчас, ведь, по планам, он вступит в силу только в новом году, Ратас ответил, что идея заключалась в том, чтобы дать людям уверенность уже сейчас.

По словам Ратаса, вопрос о повышении семейных пособий обсуждается давно, и реформисты ранее выражали принципиальную поддержку, поэтому это не могло стать для них сюрпризом.

Ключевые слова
Наверх