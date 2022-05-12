Ратас: Каллас сама своими высказываниями развалила коалицию

"Тогда она должна действовать соответственно, то есть сама создавать новое правительство с "Отечеством" и социал-демократами, математически у нее есть такая возможность", - сказал Ратас.

Он добавил, что нынешней правящей коалиции со стороны Центристской партии ничего не грозило - центристы просто хотели внести законопроект, который помог бы семьям с детьми в условиях значительного повышения цен.

На вопрос, зачем законопроект вносить именно сейчас, ведь, по планам, он вступит в силу только в новом году, Ратас ответил, что идея заключалась в том, чтобы дать людям уверенность уже сейчас.