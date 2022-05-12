Партия "Отечество" может играть весомую роль в обеих предполагаемых новых коалициях, но, по словам председателя партии Хелира-Вальдора Сеэдера, пока никто не обсуждал с ним формирование новой коалиции, сообщает Rus.ERR.
Сеэдер: никакой новой коалиции не существует
Сеэдер: никакой новой коалиции не существует
Отношения между Партией реформ и Центристской партией Сеэдер считает напряженными, но не прогнозирует крах правительства.
"Никаких серьезных переговоров о формировании новой коалиции за эти полтора года не было. Я не могу поклясться и подтвердить, что ни центристы, ни EKRE не общались между собой на эту тему, или с кем-то еще. Но разговоров о создании коалиций реформистов, социал-демократов и Isamaa или центристов, EKRE и Isamaa речи не было уже полтора года. Все это выдуманные легенды", - подчеркнул Сеэдер.
По словам Сеэдера, нет ничего необычного в том, что Партия реформ и Центристская партия расходятся во мнениях.