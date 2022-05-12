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Сеэдер: никакой новой коалиции не существует

rus.postimees.ee
Сеэдер: никакой новой коалиции не существует
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Helir-Valdor Seeder
Helir-Valdor Seeder Фото: Mihkel Maripuu (Postimees)

Партия "Отечество" может играть весомую роль в обеих предполагаемых новых коалициях, но, по словам председателя партии Хелира-Вальдора Сеэдера, пока никто не обсуждал с ним формирование новой коалиции, сообщает Rus.ERR.

Отношения между Партией реформ и Центристской партией Сеэдер считает напряженными, но не прогнозирует крах правительства.

"Никаких серьезных переговоров о формировании новой коалиции за эти полтора года не было. Я не могу поклясться и подтвердить, что ни центристы, ни EKRE не общались между собой на эту тему, или с кем-то еще. Но разговоров о создании коалиций реформистов, социал-демократов и Isamaa или центристов, EKRE и Isamaa речи не было уже полтора года. Все это выдуманные легенды", - подчеркнул Сеэдер.

По словам Сеэдера, нет ничего необычного в том, что Партия реформ и Центристская партия расходятся во мнениях.

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