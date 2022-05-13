Морозов: Финляндия сможет пережить отключение от российского газа

Получается так, что России становится выгодно где-то перекрывать поставки газа на краткосрочной основе, Евросоюзу же хочется отказаться от российского газа совсем, но не прямо сейчас, а через определенный период времени. Через полгода или год, например. Так что Финляндию отключить можно. Это не повлияет так уж сильно на благосостояние российской экономики. Для отдельных же отраслей промышленности Финляндии это действительно бы стало серьезным ударом.

В то же самое время нужно помнить, что доля газа в энергетическом балансе Финляндии составляет всего шесть процентов. Для зависимых от газа отраслей экономики это будет серьезное испытание, но в целом для страны отключение от российского газа станет такой проблемой, которую можно пережить. Скажем, финские домохозяйства не особенно зависят от российского газа. Энергетические нужды домохозяйств Финляндии в большинстве своем обеспечиваются другими способами. Конечно, Финляндия экономически пострадает, но крушения всей жизни в Финляндии из-за отключения российского газа не произойдет.

- Представитель оккупационной администрации в Херсонской области Украины Кирилл Стремоусов сказал на этой неделе, что администрация обратится к Владимиру Путину с просьбой о принятии Херсонской области в состав России. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что свое будущее жители Херсонской области должны решить сами, потом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заметила, что Россия будет готова принять любое решение херсонцев. У России пока очень мало серьезных военных достижений в Украине. Можно ли предполагать, что присоединение Херсонской области к России, если оно состоится, Кремль постарается подать населению РФ как большую победу?

- Если это присоединение случится, то да, конечно, российская пропаганда представит его очень важным достижением. Но, разумеется, на фоне изначально заявленных Россией целей это достижение смотрелось бы очень скромно. В то же время нужно обратить внимание, что риторика Кремля в отношении этих целей стала в последние недели довольно сильно, что называется, отыгрывать назад, и сейчас уже почти никем не говорится ни о денацификации Украины, ни о демилитаризации, а говорится только о необходимости т. н. «полного освобождения» территорий ДНР и ЛНР, плюс к этому добавилась теперь тема Херсона.

В тех условиях, когда Россия озвучивает куда более скромные цели, присоединение Херсона действительно можно будет подать как большой выигрыш, и даже использовать его или для завершения войны, или хотя бы для того, чтобы поставить войну на паузу. Чтобы, например, договориться с Киевом о прекращении огня с какого-то момента. С тем условием, что линия фронта остается там, где она находилась на момент подписания соглашения, и что Херсон, с точки зрения России, остается частью России.