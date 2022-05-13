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Морозов: Финляндия сможет пережить отключение от российского газа

Павел Соболев
Морозов: Финляндия сможет пережить отключение от российского газа
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  • У России не осталось военных ресурсов для подкрепления своих угроз в адрес Финляндии
  • Красивую картинку с присоединением Херсонской области будет сделать очень сложно
  • Путина невозможно убедить отказаться от плана взять «Азовсталь»

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, профессор политологии Института Шютте Тартуского университета Вячеслав Морозов среди прочего ответил на вопросы, касающиеся угроз России в отношении Финляндии и ситуации на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.

- МИД России опубликовал вчера заявление по поводу озвученного руководителями Финляндии решения о подаче заявки на вступление в НАТО. МИД России указал, что зафиксировал радикальное изменение внешнеполитического курса Финляндии, в ответ на которое Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера. Какие шаги военно-технического характера будет принимать Россия? Размещать ядерное оружие на Балтике, как регулярно предлагает Дмитрий Медведев?

- Да, я думаю, что размещение ядерного оружия именно морского базирования на Балтике вполне возможно. С технической точки зрения это не составит особого труда. В целом это может действительно быть подано как определенное средство противодействия. Однако не стоит забывать, что ядерное оружие в Калининграде имеется уже много лет. Кроме того, никто не мешает России угрожать Финляндии и Швеции и со своей сухопутной территории. Так что если размещение нового ядерного оружия морского базирования действительно произойдет, все-таки это будет выглядеть в большей степени символическим шагом.

Если же шире говорить о каких-либо военных мерах, то это могут быть какие-то перемещения российских сухопутных подразделений из одного региона в другой. Но при этом надо понимать, что все боеспособные подразделения российской армии сейчас задействованы в войне в Украине. Все разведки мира говорят о том, что никаких резервов у России уже практически не осталось.

Дальневосточный фланг предельно оголен, там сейчас беспрецедентно низкое военное присутствие. Такого не происходило со времен Сталина. Ясно, что Россия чувствует себя спокойно на китайском направлении, но также очевидно, что войска снимаются оттуда не для того, чтобы угрожать Финляндии, а чтобы быть направленными в Украину. Поэтому никаких серьезных военно-технических последствий для Финляндии подача заявки на вступление в НАТО не повлечет.

- Сайт финской газеты Iltalehti сообщил вчера вечером, что Россия может в любой момент прервать поставки газа в Финляндию. Утверждается, что об этом проинформированы все ведущие политики страны. Газета ссылается на неназванные источники и не поясняет, кто именно выступил с предостережением. По данным газеты, прерывание поставок российского газа приведет к серьезным проблемам в нескольких отраслях экономики Финляндии, включая пищевую промышленность. Финляндия — очень крупный потребитель российского газа; может ли Россия пойти на такую меру?

- Да, может. Но я бы сказал, что с газом сейчас наблюдается очень интересная ситуация. Сейчас происходит своеобразный танец вокруг газовой темы между Россией и ЕС, причем оба участника двигаются как бы в одном направлении. Потому что Евросоюз, несомненно, хочет вообще отказаться от российского газа, но не готов это сделать сразу, так как источники замещения этого газа в необходимых объемах пока не найдены. Все страны ЕС над этим работают, кому-то это проще сделать, кому-то тяжелее, но все озабочены этим. Россия же пытается угрожать отключением газа, настаивает на так называемой «схеме оплаты в рублях».

Получается так, что России становится выгодно где-то перекрывать поставки газа на краткосрочной основе, Евросоюзу же хочется отказаться от российского газа совсем, но не прямо сейчас, а через определенный период времени. Через полгода или год, например. Так что Финляндию отключить можно. Это не повлияет так уж сильно на благосостояние российской экономики. Для отдельных же отраслей промышленности Финляндии это действительно бы стало серьезным ударом.

В то же самое время нужно помнить, что доля газа в энергетическом балансе Финляндии составляет всего шесть процентов. Для зависимых от газа отраслей экономики это будет серьезное испытание, но в целом для страны отключение от российского газа станет такой проблемой, которую можно пережить. Скажем, финские домохозяйства не особенно зависят от российского газа. Энергетические нужды домохозяйств Финляндии в большинстве своем обеспечиваются другими способами. Конечно, Финляндия экономически пострадает, но крушения всей жизни в Финляндии из-за отключения российского газа не произойдет.

- Представитель оккупационной администрации в Херсонской области Украины Кирилл Стремоусов сказал на этой неделе, что администрация обратится к Владимиру Путину с просьбой о принятии Херсонской области в состав России. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что свое будущее жители Херсонской области должны решить сами, потом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заметила, что Россия будет готова принять любое решение херсонцев. У России пока очень мало серьезных военных достижений в Украине. Можно ли предполагать, что присоединение Херсонской области к России, если оно состоится, Кремль постарается подать населению РФ как большую победу?

- Если это присоединение случится, то да, конечно, российская пропаганда представит его очень важным достижением. Но, разумеется, на фоне изначально заявленных Россией целей это достижение смотрелось бы очень скромно. В то же время нужно обратить внимание, что риторика Кремля в отношении этих целей стала в последние недели довольно сильно, что называется, отыгрывать назад, и сейчас уже почти никем не говорится ни о денацификации Украины, ни о демилитаризации, а говорится только о необходимости т. н. «полного освобождения» территорий ДНР и ЛНР, плюс к этому добавилась теперь тема Херсона.

В тех условиях, когда Россия озвучивает куда более скромные цели, присоединение Херсона действительно можно будет подать как большой выигрыш, и даже использовать его или для завершения войны, или хотя бы для того, чтобы поставить войну на паузу. Чтобы, например, договориться с Киевом о прекращении огня с какого-то момента. С тем условием, что линия фронта остается там, где она находилась на момент подписания соглашения, и что Херсон, с точки зрения России, остается частью России.

Однако это большой вопрос, удастся ли безболезненно присоединить к России Херсонскую область. Настроения среди жителей этой области отнюдь не пророссийские. Там по-прежнему проходят протестные акции против российской оккупации, несмотря на жесткие репрессии в отношении местного населения, в отношении всех людей, кто пытается там протестовать. В общем, красивую картинку с присоединением Херсонской области будет сделать очень сложно. Конечно, ее можно сделать и в московской студии, изобразив волеизъявление народа на выборах или референдуме, но в действительности, вероятно, такие планы могут привести к серьезным потрясениям. И даже к кровопролитию. Боюсь, что Херсонская область может на долгое время стать очень значительной болевой точкой на карте Украины.

- Папа римский встретился в среду в Ватикане с женами украинских солдат, воюющих на территории «Азовстали», и российским издателем Петром Верзиловым, известным также в качестве идеолога группы Pussy Riot. Как рассказал Верзилов журналистам, на встрече Папу римского попросили использовать все свое влиние и поучаствовать в судьбе тех людей, кто все еще остается на территории «Азовстали» в Мариуполе. Есть ли какие-то инстанции или силы, к чьим словам в этом вопросе Путин мог бы прислушаться, или защитников «Азовстали» он воспринимает чуть ли не как личных врагов и во что бы то ни стало хочет сломить их сопротивление?

- Я думаю, что последний вариант очень возможен, хотя, конечно, мы не можем залезть в голову Владимира Путина. По слухам, которые все-таки просачиваются во внешний мир из его окружения, Путин пребывает сейчас в очень плохом настроении, так что я бы не исключал, что он действительно воспринимает упорную оборону «Азовстали» как личный вызов. Также нужно помнить, что «Азовсталь» защищает батальон «Азов», который был очень сильно демонизирован российской пропагандой. Из него был сделан тот самый символ украинского нацизма, которым российская пропаганда так любит пугать свою аудиторию.

Ну и прекрасно известно, что до сих пор Владимира Путина никогда не удавалось переубедить в тех случаях, когда он уже поставил перед собой какую-то задачу. А в данной ситуации он явно поставил задачу взять «Азовсталь». Или, по крайней мере, не допустить того, чтобы защитники этой территории вышли из окружения. Думаю, что никто не сможет сейчас убедить Путина отказаться от планов добиться военной победы на территории «Азовстали». Возможны только какие-то договоренности, например, об эвакуации раненых. Но даже такие договоренности будут достигаться не на высшем политическом уровне, а, допустим, между полевыми командирами.

Конечно, и чисто с военной точки зрения установление полного контроля над Мариуполем является для России очень важной целью. Потому что решение боевых задач на территории «Азовстали» требует от России очень больших сил. Просто уйти оттуда российские войска не могут, потому что если оставить там какой-то плацдарм, то украинская армия обязательно попытается туда вернуться. Поэтому получается так, что российские войска будут действовать согласно той военной логике, по которой они должны довести эту операцию в Мариуполе до конца.

Смотрите передачу целиком в повторе!

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