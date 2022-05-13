Студия Postimees: может ли Россия наказать Финляндию отключением газа?

- Спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко прокомментировала заявление представителей оккупационных органов власти в Херсонской области Украины, согласно которому президенту РФ будет направлена просьба о присоединении региона к России. Матвиенко сказала, что Россия будет готова принять любое решение херсонцев. У России пока очень мало серьезных военных достижений в Украине; можно ли предполагать, что присоединение Херсонской области к РФ, если оно состоится, Кремль собирается преподнести населению России как большую победу?

- Сразу в нескольких регионах России в последние дни было объявлено, что в местных городах появятся улицы, названные в честь военных и политиков из т. н. ДНР. Предполагается, что все это — часть стратегии, разработанной в администрации президента РФ, которая должна «подготовить общественное мнение» к присоединению ДНР и ЛНР к России. Радо ли будет общественное мнение этому присоединению? Не покажется ли даже лояльным к режиму Путина россиянам, что Россия прирастает очень проблемными территориями, которые потребуют огромных финансовых вливаний?

- Папа римский Франциск встретился в среду в Ватикане с женами украинских солдат, воюющих на «Азовстали». На встрече Папу римского попросили поучаствовать в судьбе тех людей, кто все еще остается на территории «Азовстали» в Мариуполе. Ранее появлялась информация, что снять блокаду «Азовстали» Владимира Путина просили и президент Турции, и премьер Израиля. Есть ли какие-то инстанции или силы, к чьим словам в этом вопросе Путин мог бы прислушаться? Или защитников «Азовстали» он воспринимает чуть ли не как личных врагов и во что бы то ни стало хочет сломить их сопротивление?