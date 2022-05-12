Провокация: район Пирита усеян наклейками в поддержку войны в Украине

Во вторник вечером управа Пирита получила от прогуливавшегося по району местного жителя информацию о том, что на столбы в парке Лиллепи были прикреплены красно-черные плакаты с изображением свиньи, запрещающим знаком и эмблемами. Позже оказалось, что такие плакаты были наклеены еще в Меривялья, Падрикау и Козе.

В управе района сообщили Postimees, что это была не пара плакатов, а около дюжины, если не двадцати, наклеенных на фонарные столбы. «У нас нет точного числа, но они размещены по всему району».

Районная управа не думает, что это проделки школьников, поскольку дизайн плакатов продуман до мелочей, а их размещение систематизировано.

"Еще недавно чья-то злая рука вырезала на дереве у тропы здоровья Z-символ, а сегодня в разных уголках района расклеены плакаты провокационного содержания. Это злонамеренная и совершенно неприемлемая деятельность", — сказал старейшина Пирита Тынис Лийнат.

Управа района вместе с подрядчиком, выполнявшим ремонтные работы в районе, быстро сняли плакаты. В полицию пока не обращались, но ведется сотрудничество с МуПо. По всему району Пирита установлено множество камер, и муниципальная полиции надеется вскоре поймать виновника.