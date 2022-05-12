Президент Карис о разногласиях в коалиции: без сотрудничества правительство не сможет управлять страной

Об этом BNS сообщила канцелярия президента. «Общая роль обеих партий правящей коалиции и ответственность — сохранить возможность сотрудничества правящего союза и взаимное доверие. Если вместо сотрудничества на первый план будут выходить ультиматумы, если общее управление сменится взаимной перепалкой и доверие сгорит ясным пламенем, то такому коалиционному правительству нет смысла продолжать сосуществование. Поскольку без сотрудничества и без доверия невозможно управлять государством», — подчеркнул Карис.

По словам президента, правящим сейчас партиям надо прежде всего самим себе, а также при возможности и друг другу прийти к решению, может ли продолжить работу нынешняя коалиция.