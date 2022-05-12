Президент Алар Карис в четверг провел беседу с лидерами обеих коалиционных партий с целью выяснить, насколько глубоко сами председатель Партии реформ Кая Каллас и лидер центристов Юри Ратас расценивают ставшие достоянием гласности разногласия в правительстве, а также могут ли они привести к правительственному кризису и к развалу нынешней коалиции.
Президент Карис о разногласиях в коалиции: без сотрудничества правительство не сможет управлять страной
Об этом BNS сообщила канцелярия президента. «Общая роль обеих партий правящей коалиции и ответственность — сохранить возможность сотрудничества правящего союза и взаимное доверие. Если вместо сотрудничества на первый план будут выходить ультиматумы, если общее управление сменится взаимной перепалкой и доверие сгорит ясным пламенем, то такому коалиционному правительству нет смысла продолжать сосуществование. Поскольку без сотрудничества и без доверия невозможно управлять государством», — подчеркнул Карис.
По словам президента, правящим сейчас партиям надо прежде всего самим себе, а также при возможности и друг другу прийти к решению, может ли продолжить работу нынешняя коалиция.
«Мы не имеем право на легкомыслие и на недальновидность, чтобы посреди множества кризисов — от проблем с международной безопасностью до энергетики и пандемии — в Эстонии оказалось бы правительство только на словах, увлеченное внутренними распрями, — подчеркнул президент Карис. — Правительство должно быть работоспособным и функционирующим».