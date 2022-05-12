"Мы не боимся войны. Мы готовимся": зачем Финляндия вступает в НАТО

"Если не будет никаких новых ограничений из-за войны, то, думаю, быстро восстановимся. Если будут, то это не очень хорошо", - говорит он.

Мухаммед против вступления Финляндии в НАТО - ему бы не хотелось лишний раз злить Россию. Но он надеется, что на человеческом уровне ничего не изменится.

"Обычному человеку - мне или соседу, или любому россиянину, все равно - вступим в НАТО или не вступим, это ничего не поменяет в жизни людей", - говорит он.

Таких торговых центров вдоль финско-российской границы - десятки. Половина из них закрыты, другие работают в усеченном режиме. В самом Лаппеенранте торговцы тоже теряют деньги ежедневно.

Фото: BBC

Сергею принадлежал магазин мехов в центре города, который закрылся сразу после падения курса рубля в 2015 году. Потом Сергей занимался поставкой продуктов в магазин Мухаммеда, но и этот бизнес тоже рухнул. Сам Сергей уехал в Италию. "Я не знаю, что они там будут делать", - говорит он.

Магазины, рассчитанные в том числе на местную публику, тоже испытывают трудности.

Касри. Фото: BBC

Касри руководит торговым центром в Лаппеенранте. По ее словам, примерно треть клиентов приезжали из России.

"Каждый день мы теряем продажи, причем во всем городе, - признается она. - Но я верю и надеюсь, что они вернутся. Мы все еще соседи, никто никуда не переехал".

Чистый прагматизм

До пандемии в Лаппеенранту приезжали почти по два миллиона российских туристов ежегодно (это примерно половина всех россиян, которые едут в Финляндию). После того, как поток остановился из-за пандемии, город теряет по миллиону евро в год.

Фото: BBC

Мэр Лаппеенранты Киммо Ярва считает, что из-за вступления Финляндии в НАТО россияне могут и не вернуться: "Мы ждем и надеемся, что вернутся. Но я не уверен насчет их отношения к Финляндии".

А вот отношение финнов к обычным людям по ту сторону границы, по словам мэра, не изменилось.

"Есть отношения между финнами и русскими на обеих сторонах границы. Моя жена из России, она гражданка Финляндии, прожила тут половину жизни. У нас счастливый брак, - продолжает он. - Я думаю, финны считают, что это война Путина".

В Лаппеенранте живет больше трех тысяч русских, многие приехали еще в 90-е. Родители Ксении живут тут больше 20 лет, сама она уезжала в Россию, но в итоге вернулась в Финляндию.

В приграничных районах Финляндии на русский язык переведены и меню, и баннеры, и объявления о продаже квартир. Фото: BBC

Говорит, русские здесь опасаются войны так же, как и финны. "У меня одноклассница говорила - а что если нас тоже будут бомбить? Но я надеюсь, что так не будут. Думаю, и финны боятся".