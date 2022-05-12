Вырклаев: насколько мне известно, правительство не расколото, но признаки опасности есть

«Насколько мне известно, правительство не расколото. У нас были бурные дебаты, особенно по поводу детских пособий. В понедельник мы договорились с нашим партнером по коалиции, что у нас есть общее понимание, что если его пересматривать, то в контексте 2023 года», — сказал Вырклаев в Ringvaade.

«Почему Центристская партия сейчас решила пойти иначе, чем было согласовано с коалиционным партнером, и передать проект отдельно… Это они в первую очередь должны объяснять они», — отметил он.

Вырклаев подтвердил, что с точки зрения содержания они, естественно, поддерживают увеличение детских и семейных пособий. «Однако место для обсуждения этого — обсуждение бюджета, где видно, сколько денег у государства и что еще мы хотим сделать. Другими словами, если мы не рассматриваем бюджет в целом, мы не можем принимать расходы как отдельные решения», — сказал Вырклаев, добавив, что тем более, что они составляют порядка 300 миллионов евро.

И Юри Ратас, и Кая Каллас заявляют, что не хотят распада коалиции. На вопрос, кто тогда хочет, Вырклаев ответил, что они точно нет. Вы доверяете Юри Ратасу? «Да. Мы доверяем Юри Ратасу. В противном случае мы не были бы в одной коалиции. Однако есть признаки опасности».

Вырклаев сообщил, что сегодня также разговаривал с Ратасом, в ходе беседы кратко обсуждалась ситуация: «Все же представление немного отличается. Когда мы поняли, что у нас договоренность в понедельник обсудить это в рамках бюджета, то Юри Ратас и Яанус Карилайд говорят, что центристская фракция решила, что теперь они хотят двигаться вперед в этом темпе. Что за причина, этого я точно не понял».