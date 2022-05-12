НАТО объявило о "беспрецедентной" ситуации в воздушном пространстве

"Для сдерживания любой возможной агрессии против союзников НАТО развертывает беспрецедентный "набор" истребителей, самолетов-разведчиков и самолетов поддержки", - заявил представитель НАТО в Twitter, передает Rus.TVNET.

В отчете также говорится, что восточный фланг НАТО одновременно могут патрулировать до 30 самолетов союзников.

Пресс-служба НАТО также опубликовала инфографику, в которой перечислены страны, участвующие в процессе, и какие самолеты есть у каждого из союзников альянса.

In response to Russia’s invasion of #Ukraine, NATO has up to 30 aircraft on patrol at any moment.



To deter any potential aggression against Allies, #NATO is deploying an unprecedented mix of fighter jets, reconnaissance aircraft and support planes ✈️ pic.twitter.com/zQW35paSv8 — NATO (@NATO) May 10, 2022

В патрулировании участвуют самолеты из США, Великобритании, Германии, Италии, Франции, Дании, Чехии, Польши, Румынии, Болгарии, Испании, Турции, Бельгии, Словакии и Германии.

Как сообщалось, после российского вторжения в Украину Финляндия и Швеция также рассматривают возможность вступления в НАТО.