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НАТО объявило о "беспрецедентной" ситуации в воздушном пространстве

rus.tvnet.lv
НАТО объявило о "беспрецедентной" ситуации в воздушном пространстве
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: Virginia Mayo

В ответ на агрессию России против Украины НАТО объявило о беспрецедентном размещении ВВС на территории Альянса, сообщает пресс-служба НАТО в социальных сетях.

"Для сдерживания любой возможной агрессии против союзников НАТО развертывает беспрецедентный "набор" истребителей, самолетов-разведчиков и самолетов поддержки", - заявил представитель НАТО в Twitter, передает Rus.TVNET.

В отчете также говорится, что восточный фланг НАТО одновременно могут патрулировать до 30 самолетов союзников.

Пресс-служба НАТО также опубликовала инфографику, в которой перечислены страны, участвующие в процессе, и какие самолеты есть у каждого из союзников альянса.

В патрулировании участвуют самолеты из США, Великобритании, Германии, Италии, Франции, Дании, Чехии, Польши, Румынии, Болгарии, Испании, Турции, Бельгии, Словакии и Германии.

Как сообщалось, после российского вторжения в Украину Финляндия и Швеция также рассматривают возможность вступления в НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уже заявил, что НАТО быстро примет Финляндию и Швецию в свои ряды, если эти страны решат присоединиться к альянсу.

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