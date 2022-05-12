В ответ на агрессию России против Украины НАТО объявило о беспрецедентном размещении ВВС на территории Альянса, сообщает пресс-служба НАТО в социальных сетях.
НАТО объявило о "беспрецедентной" ситуации в воздушном пространстве
"Для сдерживания любой возможной агрессии против союзников НАТО развертывает беспрецедентный "набор" истребителей, самолетов-разведчиков и самолетов поддержки", - заявил представитель НАТО в Twitter, передает Rus.TVNET.
В отчете также говорится, что восточный фланг НАТО одновременно могут патрулировать до 30 самолетов союзников.
Пресс-служба НАТО также опубликовала инфографику, в которой перечислены страны, участвующие в процессе, и какие самолеты есть у каждого из союзников альянса.
In response to Russia’s invasion of #Ukraine, NATO has up to 30 aircraft on patrol at any moment.— NATO (@NATO) May 10, 2022
To deter any potential aggression against Allies, #NATO is deploying an unprecedented mix of fighter jets, reconnaissance aircraft and support planes ✈️ pic.twitter.com/zQW35paSv8
В патрулировании участвуют самолеты из США, Великобритании, Германии, Италии, Франции, Дании, Чехии, Польши, Румынии, Болгарии, Испании, Турции, Бельгии, Словакии и Германии.
Как сообщалось, после российского вторжения в Украину Финляндия и Швеция также рассматривают возможность вступления в НАТО.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уже заявил, что НАТО быстро примет Финляндию и Швецию в свои ряды, если эти страны решат присоединиться к альянсу.