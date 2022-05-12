Украинская армия уничтожила еще один российский военный корабль

«Мне только что подтвердили мои источники. Наш "Нептун" ночью уничтожил еще один российский корабль», - написал журналист.

Данные о потере россиянами еще одного судна содержатся также в утренней сводке Генштаба ВСУ.

По данным источников Высоцкого, речь идет об уничтожении судна или «Эльбрус» или «Всеволод Бобров», поскольку кораблей такого типа у России всего два.

Корабль вез на остров Змеиный подкрепление, в том числе зенитно-ракетные комплексы.

«Россия пытается скрыть факт уничтожения нашим "Нептуном" еще одного корабля! Но не получится», - подытожил Высоцкий.

В то же время главный редактор специализированного издания BlackSeaNews Андрей Клименко пишет, что ВСУ атаковали «Всеволод Бобров». Это, уточняет журналист, новый корабль, который россияне перебросили с Балтийского моря 7 января этого года.

Также Клименко добавил, что в результате атаки корабль загорелся.

«Всеволод Бобров» был спущен на воду в 2016 году, однако далее строительство судна прекратилось из-за отсутствия импортных комплектующих (санкции...). После достройки 21.08.2021 г. корабль включили в состав Черноморского флота.