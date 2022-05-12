Чт, 12.05.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Украинская армия уничтожила еще один российский военный корабль

rus.postimees.ee
Украинская армия уничтожила еще один российский военный корабль
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Ракета Нептун.
Ракета Нептун. Фото: Postimees

Российское судно проекта 23120 было атаковано украинской противокорабельной ракетой «Нептун», пишет УНИАН. Об этом в Facebook сообщил журналист Сергей Высоцкий со ссылкой на источники.

«Мне только что подтвердили мои источники. Наш "Нептун" ночью уничтожил еще один российский корабль», - написал журналист.

Данные о потере россиянами еще одного судна содержатся также в утренней сводке Генштаба ВСУ.

По данным источников Высоцкого, речь идет об уничтожении судна или «Эльбрус» или «Всеволод Бобров», поскольку кораблей такого типа у России всего два.

Корабль вез на остров Змеиный подкрепление, в том числе зенитно-ракетные комплексы.

«Россия пытается скрыть факт уничтожения нашим "Нептуном" еще одного корабля! Но не получится», - подытожил Высоцкий.

В то же время главный редактор специализированного издания BlackSeaNews Андрей Клименко пишет, что ВСУ атаковали «Всеволод Бобров». Это, уточняет журналист, новый корабль, который россияне перебросили с Балтийского моря 7 января этого года.

Также Клименко добавил, что в результате атаки корабль загорелся.

«Всеволод Бобров» был спущен на воду в 2016 году, однако далее строительство судна прекратилось из-за отсутствия импортных комплектующих (санкции...). После достройки 21.08.2021 г. корабль включили в состав Черноморского флота.

Как писал УНИАН, россияне потеряли в Черном море еще один военный корабль. Об этом узнали журналисты 24 канала в разведке. Однако при каких обстоятельствах произошла потеря – не уточнили.

Ключевые слова
Наверх