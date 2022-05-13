Безработный житель Таллинна ухватился за возможность стать подопытным кроликом в стоматологической клинике, искренне поверив, что взамен ему приведут в порядок зубы. В итоге, однако, состояние его зубов стало еще хуже, чем до визита к врачу. Об этом рассказывает программа Kuuuurija.
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"Подопытный кролик" стоматолога-практиканта рассчитывал на бесплатные новые зубы, но остался ни с чем
"Подопытный кролик" стоматолога-практиканта рассчитывал на бесплатные новые зубы, но остался ни с чем
Стоматолог, который осматривал Михаила, сделал ему предложение, от которого было невозможно отказаться: Михаил предоставляет себя в распоряжение стажера, который хочет попрактиковаться в сверлении корней и установке штифтов, а за это ему бесплатно приведут все зубы в порядок.
Михаил практические немедленно согласился и начал посещать клинику, где практикантка по имени Александра за десять с лишним визитов просверлила ему все корни.