"Подопытный кролик" стоматолога-практиканта рассчитывал на бесплатные зубы, но остался ни с чем

Стоматолог, который осматривал Михаила, сделал ему предложение, от которого было невозможно отказаться: Михаил предоставляет себя в распоряжение стажера, который хочет попрактиковаться в сверлении корней и установке штифтов, а за это ему бесплатно приведут все зубы в порядок.

Михаил практические немедленно согласился и начал посещать клинику, где практикантка по имени Александра за десять с лишним визитов просверлила ему все корни.