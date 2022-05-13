Активное трудоустройство женщин в качестве водителей автобусов началось в конце 1990-х – начале 2000-х годов, когда закончился период работы автобусов марки Ikarus. Их место заняли автобусы с автоматическими коробками передач, управлять которыми было физически легче. Сегодня, когда таллиннское автобусное движение отмечает свое столетие, 14% водителей автобусов в столице составляют женщины. Десятилетия назад на это посмотрели бы косо, и кое-кто отказался бы садиться в автобус.
Смотрели косо и боялись ехать: как первая в Таллинне женщина-водитель автобуса боролась с предрассудками
Первой женщиной-водителем автобуса в Таллинне стала Эльза Пихельгас – бесстрашная женщина, сломавшая стереотипы общества. В то время, в 1940-е годы, в профессии видели только мужчин, и женщина-водитель автобуса должна была показать себя с лучшей стороны как перед работодателем, так и перед пассажирами, которые иногда даже отказывались войти в автобус, увидев женщину за рулем.
Несмотря на социальные предрассудки, у Эльзы хватило уверенности в себе, благодаря которой она водила рейсовые автобусы 37 лет. Слух о ней как о надежном и доброжелательном водителе автобуса распространился быстро, и за этим последовало признание со стороны коллег, но, что еще более важно, и признание со стороны пассажиров.
Первым автобусом Эльзы был ГАЗ-АА, которого ласково называли «Кот ай-ай» («Kass ai-ai»). Девушке пришлось самой подготовить весьма потрепанную машину к работе, и, к удивлению ее коллег-мужчин, она справилась с этим на «отлично». В 1951 году Эльза перешла на трофейную машину Opel Blitz, которая случайным образом имела бравый гаражный номер 1. Через несколько лет ей доверили новенький ЗИЗ-155, автомобиль, ласково называемый «Малявка» («Jumbu»). Это было современное транспортное средство для своего времени, где двери закрывались кнопкой, а вместо кондуктора был кассовый аппарат. Последний управляемый Эльзой автобус ЛАЗ 695М отправился на автосвалку в 1981 году, после чего Эльза некоторое время работала на микроавтобусе РАФ, совершая необходимые поездки для эксплуатационного отдела Автобусного объединения.
Эльза Пихельгас стала примером в сфере общественного транспорта, благодаря ей за рулем автобуса стало появляться все больше женщин, несмотря на недоверие со стороны предприятия.
Сегодня за рулем автобуса на улицах города работают 174 женщины
«Сегодня в Таллинне 174 женщины водят автобусы. Самой молодой женщине-водителю автобуса 28 лет, а самой старшей – 66 лет. Самая опытная женщина-водитель водит троллейбус и автобус с 1982 года, то есть уже сорок лет», – рассказала руководитель отдела персонала AS Tallinna Linnatransport (TLT) Ирене Метсис.
Она добавила, что женщины-водители ценятся высоко и их становится все больше на улицах города. «Если оглянуться назад, то многие профессии были тогда так называемыми мужскими, но сегодня уже не имеет значения, какого пола работник. Нужно только умение, воля и интерес – и любая работа будет сделана. Когда женщина умело управляет большим автобусом и является примером для других, это, безусловно, радует, показывая, что время настолько сильно продвинулось вперед», – рассказала Метсис.
Самой опытной женщине-водителю автобуса TLT Эльвире Юдин было всего двадцать лет, когда она начала работать за рулем троллейбуса. «В то время вождение обычных автобусов требовало физической силы, поэтому в Автобусное объединение не брали на работу женщин. В то время работа водителя автобуса дополнялась обязанностью проводить первичное техническое обслуживание и ремонт своего транспортного средства, и это было основной причиной того, что работа водителя автобуса считалась непригодной для женщин», — отметила Юдин.
По словам опытной женщины-водителя автобуса, самое важное в профессии водителя автобуса – это быть доброжелательной и спокойной, потому что вам ежедневно приходится работать в крайне напряженных условиях. «Водитель автобуса должен учитывать любое возможное поведение и различный опыт вождения других участников движения, потому что он несет ответственность за то, чтобы автобус и пассажиры прибыли на место в целости и сохранности. В день бывает много аварийных ситуаций, но это не должно вас нервировать, вы должны сохранять хладнокровие, иначе просто невозможно. Надо быть терпимым и спокойным», – таков девиз Юдин, который она вспоминает каждый раз, когда садится за руль автобуса.
Вспыльчивые люди не годятся в водители автобуса
Всегда улыбчивая мать четверых детей Герли Саар начала работать водителем автобуса в 2007 году. У нее уже был опыт вождения больших автомобилей до того, как она начала водить автобус: «Мой отец — водитель грузовика, и мой дедушка работал на той же работе. Так что мне было не привыкать водить большие машины».
В профессии водителя автобуса женщине-водителю нового времени нравится все. «Мне нравится ездить на автобусе, участвовать в дорожном движении, общаться с коллегами на конечной остановке и слушать музыку за рулем. Я умею обращаться как с сочлененными (автобусами-гармошками), так и с обычными автобусами, хотя признаюсь, что мне больше нравится ездить на сочлененных автобусах – на длинных автобусах легче ездить и давать задний ход, а педали у них мягче вне зависимости от марки», – прокомментировала Саар.
Она вспомнила смешной случай из начала ее трудовых лет, когда женщина, вошедшая в автобус на остановке Kadaka, направилась в кабину водителя автобуса. Женщин-водителей в то время было немного, и, взглянув на Герли, недовольная пассажирка удивилась и пробормотала, что она просто в плохом настроении и надеялась выместить его на мужчине за рулем, но теперь все удовольствие испорчено.