Смотрели косо и боялись ехать: как первая в Таллинне женщина-водитель автобуса боролась с предрассудками

Первой женщиной-водителем автобуса в Таллинне стала Эльза Пихельгас – бесстрашная женщина, сломавшая стереотипы общества. В то время, в 1940-е годы, в профессии видели только мужчин, и женщина-водитель автобуса должна была показать себя с лучшей стороны как перед работодателем, так и перед пассажирами, которые иногда даже отказывались войти в автобус, увидев женщину за рулем.

Несмотря на социальные предрассудки, у Эльзы хватило уверенности в себе, благодаря которой она водила рейсовые автобусы 37 лет. Слух о ней как о надежном и доброжелательном водителе автобуса распространился быстро, и за этим последовало признание со стороны коллег, но, что еще более важно, и признание со стороны пассажиров.

Первым автобусом Эльзы был ГАЗ-АА, которого ласково называли «Кот ай-ай» («Kass ai-ai»). Девушке пришлось самой подготовить весьма потрепанную машину к работе, и, к удивлению ее коллег-мужчин, она справилась с этим на «отлично». В 1951 году Эльза перешла на трофейную машину Opel Blitz, которая случайным образом имела бравый гаражный номер 1. Через несколько лет ей доверили новенький ЗИЗ-155, автомобиль, ласково называемый «Малявка» («Jumbu»). Это было современное транспортное средство для своего времени, где двери закрывались кнопкой, а вместо кондуктора был кассовый аппарат. Последний управляемый Эльзой автобус ЛАЗ 695М отправился на автосвалку в 1981 году, после чего Эльза некоторое время работала на микроавтобусе РАФ, совершая необходимые поездки для эксплуатационного отдела Автобусного объединения.

Эльза Пихельгас стала примером в сфере общественного транспорта, благодаря ей за рулем автобуса стало появляться все больше женщин, несмотря на недоверие со стороны предприятия.

Сегодня за рулем автобуса на улицах города работают 174 женщины

«Сегодня в Таллинне 174 женщины водят автобусы. Самой молодой женщине-водителю автобуса 28 лет, а самой старшей – 66 лет. Самая опытная женщина-водитель водит троллейбус и автобус с 1982 года, то есть уже сорок лет», – рассказала руководитель отдела персонала AS Tallinna Linnatransport (TLT) Ирене Метсис.

Она добавила, что женщины-водители ценятся высоко и их становится все больше на улицах города. «Если оглянуться назад, то многие профессии были тогда так называемыми мужскими, но сегодня уже не имеет значения, какого пола работник. Нужно только умение, воля и интерес – и любая работа будет сделана. Когда женщина умело управляет большим автобусом и является примером для других, это, безусловно, радует, показывая, что время настолько сильно продвинулось вперед», – рассказала Метсис.