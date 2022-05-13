«65 лет человеку. За что?» Камеры наблюдения запечатлели, как российские военные убивали мирных граждан под Киевом

Это произошло в разгаре боев вокруг Киева. Главные дороги в столицу стали полем сражения, в том числе и район возле магазина велосипедов, где Леонид работал охранником.

Но в данном случае перестрелки не было: на видео четко видно, как вооруженные до зубов российские солдаты стреляют в двух безоружных украинцев, а затем грабят магазин.

Би-би-си восстановила полную последовательность событий, сопоставив записи с многочисленных камер видеонаблюдения с показаниями людей, которым Леонид звонил в тот день, а также украинских бойцов-добровольцев, которые пытались его спасти.

Shocking evidence of possible Russian #warcrimes uncovered by @BBCNews. CCTV footage captures the moment 2 Ukrainian civilians were shot in the back by soldiers on a main #Kyiv highway @sarahrainsford @JonHughes1 @DariaSipigina @MarianaMatveic1 pic.twitter.com/iAX4GjU7Vs — Tony Brown (@tonyprod77) May 12, 2022

Что произошло в день убийства

Российские солдаты подъезжают к магазину в украденном фургоне со знаком V, который используют российские войска, и словами «Танковый спецназ Rus», написанными черной краской. Они одеты в российскую военную форму и подходят к воротам с поднятыми автоматами, держа пальцы на спусковых крючках.

Леонид идет к солдатам с поднятыми руками, показывая, что он безоружен и не представляет угрозы.

Леонид Пляц Фото: BBC

Российские военные сначала разговаривают с ним и его начальником через забор. На видеозаписи нет звука, но все мужчины кажутся спокойными, они даже курят. Потом украинцы разворачиваются, а солдаты начинают уходить.

Внезапно двое россиян возвращаются назад, приседают, а затем несколько раз стреляют двоим мужчинам в спины.

Начальника убивают наповал, а Леониду вскоре удается подняться на ноги. Он даже затягивает ремень вокруг бедра, чтобы замедлить кровотечение, а затем, спотыкаясь, скрывается в будке охранников, где пытается вызвать помощь.

Василий Подлевский, который также работает охранником в этой компании, дважды разговаривал по телефону с Леонидом, пока тот истекал кровью и ждал помощи. Леонид сказал ему, что солдаты сначала заверили его, что не убивают мирных жителей, а потом выстрелили ему в спину.

Дальше Василий пересказывает разговор со своим другом.

Я говорю: «Лень ты как?»

«Я, - говорит, - на втором КП».

Я говорю: «Ты хоть себя можешь перевязать?»

Он мне говорит: «Вася, я еле сюда дополз. У меня все так болит, я себя плохо чувствую».

Я сказал: «Леня, держись». И начал звонить в нашу тероборону.

Люди из теробороны, которым звонил Василий, до войны торговали кондиционерами. Сейчас они бойцы-добровольцы.

танки Фото: BBC