Эстония борется с чужеродными видами борщевика

Борщевик Сосновского и борщевик Мантегацци опасны как для нашей природы, так и для здоровья человека. Эти и другие чужеродные виды попали в Эстонию с помощью человека и отнимают места обитания у местных видов.

«Когда чужеродные виды борщевика были завезены в Эстонию в качестве кормовых культур, их вредное воздействие на здоровье человека и природу не было учтено. По причине изменения климата, стало более вероятными, что новые чужеродные виды появятся и приживутся в Эстонии. Поэтому следует избегать ввоз новых чужеродных видов, чтобы предотвратить последующие проблемы и изменения нашей природы до неузнаваемости», - пояснила руководитель бюро природоохранных работ Департамента окружающей среды Эйке Таммекянд.

Заказанные Департаментом окружающей среды мероприятия по борьбе с борщевиком, продлятся с мая по август, а при необходимости и дольше. Первый этап мероприятий должен быть завершен до 15 июня. Работы по борьбе ведутся по всей Эстонии, независимо от принадлежности земли и ее целевого назначения. «В некоторых местах уже проводятся работы. Более крупные мероприятия по борьбе начнутся во второй половине мая, когда растения вырастут приблизительно до 20 сантиметров в высоту. Конечно же в мае не удастся добраться до всех колоний борщевика, но это не означает, что некоторые из известных колоний останутся нетронутыми», — подтвердила Эйке Таммекянд.

Каждый землевладелец и заботящийся о природе человек может самостоятельно выкапывать чужеродные виды борщевика, соблюдая требования безопасности, указанные на сайте Департамента окружающей среды. Расположение нанесенных на карту колоний можно просмотреть в картографическом приложении Земельного департамента.

Чужеродные виды борщевика уничтожаются в более плотных колониях с помощью вещества, применяемого для уничтожения растительности, но все чаще путем выкапывания растений лопатой. «Мы предпочитаем выкапывать растения в основном на органически чистых и уличных территориях, рядом с пасекой при небольших и редких колониях. Выкапывать растения в водоохранной зоне можно только лопатой», — сказала руководитель бюро природоохранных работ Департамента окружающей среды Эйке Таммекянд.

Благодаря сообщениям от внимательных людей и работе специалистов Департамент окружающей среды в прошлом году обозначил 661 новую колонию чужеродных видов на площади 132 гектаров. Департамент окружающей среды просит сообщать о новых колониях борщевика на адрес электронной почты [info@keskkonnaamet.ee]info@keskkonnaamet.ee . Департамент включит новые колонии в программу по борьбе с борщевиком как можно скорее, но не позднее, чем к следующему лету.

«Любая обнаруженная и отмеченная для борьбы колония поможет сократить распространение чужеродных видов и время, необходимое для их устранения. Мы очень благодарны всем, кто сообщил нам об обнаруженных в природе местах произрастания чужеродных видов борщевика», — сказала Эйке Таммекянд.

Землевладельцы вправе отказаться от предлагаемой государством борьбы с чужеродными видами борщевика, но тогда они должны удалить растения самостоятельно. Департамент окружающей среды рекомендует землевладельцам самим выкапывать отдельные растения.

В отличие от других европейских стран, в Эстонии с чужеродными видами борщевика борются уже более десяти лет. Благодаря непрерывной работе распространение этих растений в Эстонии с каждым годом значительно сокращается, и чужеродные виды борщевика все реже встречаются в нашей природе.

• Чужеродные виды борщевика включены также в список чужеродных видов на уровне Европейского союза. Это означает, что их выращивание и любое способствование распространению запрещено. В Эстонии борьбу с борщевиком организует Департамент окружающей среды.

• Заказанные в 2022 году работы по борьбе с борщевиком обойдутся почти в 402 000 евро.

• Чужеродный вид – это вид, который преднамеренно или непреднамеренно был ввезён в страну, и без посторонней помощи не появился бы тут. Инвазивные чужеродные виды угрожают местной природе и это может причинить экономический ущерб.