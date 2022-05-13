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На следующей неделе начнутся основные исследования остова парома «Эстонии»

BNS
На следующей неделе начнутся основные исследования остова парома «Эстонии»
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Макет парома «Эстония».
Макет парома «Эстония». Фото: Mihkel Maripuu

На следующей неделе Эстонский центр исследований в сфере безопасности (OJK) начнет основные исследования остова парома «Эстония».

Трехмерное лазерное сканирование затонувшего судна стартует 22 мая и продлится четыре или пять суток, в зависимости от погодных условий и видимости под водой.

Для проведения трехмерного лазерного сканирования остова парома «Эстония» Эстонский центр исследований в сфере безопасности провел государственный тендер, победителем которого стал консорциум ESC Risk Management и Baltic Taucherei- und Bergungsbetrieb Rostock Gmbh. Услугу осуществляет Kraken Robotics.

«Расследование крушения парома "Эстония" перешло к следующей стадии, мы приступаем к основным исследованиям, - сказал руководитель OJK Рене Арикас. - Во время предварительной оценки парома "Эстония", проведенной прошлым летом, была проделана очень основательная работа и подготовка к основным исследованиям, которые включают в себя трехмерное лазерное сканирование, фотограмметрию, фотограмметрическое исследование, а также организацию различных симуляций с так называемыми цифровыми двойниками».

«В ходе трехмерного лазерного сканирования из обломков судна и форм рельефа в непосредственной близости от него создается облако точек, чтобы получить детальную информацию об остове и поверхностей вокруг него. Проект лазерного 3D-сканирования разделен на три части», - объяснил Рене Арикас.

«Первой задачей станет изучение автомобильной палубы парома, чтобы получить как можно более детальное представление о ее состоянии и находящихся там объектах. Исследование автомобильной палубы с технической точки зрения очень сложное. Цель состоит в том, чтобы получить как можно более полное представление о состоянии автомобильной палубы, в том числе как о деформациях, так и об отверстиях, например, дверях, вентиляционных отверстиях, люках машинного отделения и так далее, чтобы установить, открыты они или закрыты», - добавил глава OJK.

По словам Рене Арикаса, на втором этапе будет изучен остов судна и морское дно в месте его крушения, что включает в себя прецизионное сканирование парома. «На третьем этапе будут дополнительно изучены зоны с высокой приоритетностью, где в ходе предыдущих исследований обнаружили внешние повреждения — носовая часть, в том числе рампа, люк рампы, замки и петли; повреждения правого борта и повреждения кормы и правого борта на уровне шестой палубы. К зонам с повышенной важностью относятся участки морского дна», - пояснил Арикас.

Лазерное 3D-сканирование парома «Эстония» проведет исследовательское судно VOS Sweet, которое ходит под голландским флагом. В исследованиях принимают участие эксперты из Эстонии, Швеции, Германии и Польши.

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