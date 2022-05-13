Как построить дом, когда цены на материалы растут с каждым днем?

В нынешних экономических условиях составить бюджет строительства непросто. Даже самые опытные специалисты сегодня не могут гарантировать, что предложенные цены будут действительны в течение хотя бы трех месяцев. По этой же причине строители не хотят фиксировать цены в договоре. Поэтому мы рекомендуем тщательно обдумать доступные варианты, если цена на материалы значительно возрастет из-за проблем с поставками или задержек в строительстве.

Например, стоит подумать, достаточно ли у вас сбережений или активов для продажи для дополнительного финансирования строительства в случае необходимости. План на случай непредвиденных обстоятельств также следует обсудить с кредитным управляющим, который сможет профессионально оценить стоимость и ликвидность имущества.

Если раньше застройщики советовали учитывать, что фактическая стоимость работ может оказаться до 10% процентов дороже запланированной, то в нынешней экономической ситуации следует учитывать запас в 20–30%. Прежде всего, это в собственных интересах клиента – чтобы дом был построен, а кредит не оказался обеспечен недостроенным домом, дата готовности которого неизвестна.

К сожалению, ситуация на рынке стройматериалов заставляет и банки более тщательно анализировать кредиты на строительство. Среди прочего рассчитывается максимально возможная для клиента сумма кредита на случай, если выяснится, что первоначально запрошенного кредита для завершения строительства недостаточно. Важно, чтобы будущая рыночная стоимость строящегося дома была достаточной для выдачи дополнительного кредита.

Банки теперь несколько строже относятся и к клиентам, которые утверждают, что построят дом самостоятельно. Тут важен предыдущий опыт в роли строителя, ведь клиент должен уметь оценить стоимость работ и подтвердить свои слова делом.

Если раньше банки также финансировали дома, которые строили сами владельцы, например, с помощью друзей или родственников, то сейчас такие проекты приостановлены.

В более выгодном положении могут оказаться те, кто строит фабричные или модульные дома. Хотя есть риск того, что в сложившейся ситуации производитель не сможет выполнить договор, достройка такого дома займет значительно меньше времени, чем строительство с нуля, а потому и другие риски будут скромнее.

При подаче заявки на получение в банке кредита на строительство дома продумайте следующие аспекты Имеется ли строительный проект здания (в т.ч. пояснительная записка к нему, планы, виды)?

Имеется ли разрешение на строительство, выданное местным самоуправлением, и не нужно ли его продлевать?

Сколько собственных денег вы собрали на строительство дома? На каком этапе вы финансируете строительство за счет собственных средств?

С кем вы заключаете договор на строительство?

Кто выполняет надзор над строительными работами?

Если строящийся дом будет залогом по кредиту, имеется ли экспертная оценка, включающая рыночную стоимость объекта, а также ожидаемую будущую стоимость, т.е. перспективную стоимость дома после его завершения?

Если для самофинансирования денег не хватает, каковы возможности предоставления дополнительного залога?