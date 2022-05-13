Количество посещений музеев уменьшилось, несмотря на большое количество выставок.

По словам аналитика Департамента статистики Эрика Леста, на снижение числа посещений музеев за последние два года сильно повлияла пандемия COVID-19 и связанные с ней государственные ограничения, а также волны заболевания. «Однако этот год обещает быть для музеев более ярким, так как в прошлом году существенного снижения посещаемости по сравнению с 2020 годом не произошло, а снятие ограничений может привести к тому, что люди заново пойдут открывать для себя культуру», - считает аналитик.

В прошлом году на тысячу жителей приходилось 1261 посещение музеев, больше всего на Сааремаа (3062) и в Ляэнемаа (2978), меньше всего в Вильяндимаа (289) и Рапламаа (224).

Пандемия повлияла и на активность иностранных туристов. Если в 2020 году музеи посетили более 320 000 иностранных туристов, то в 2021 году их число составило чуть менее 240 000, что на четверть меньше, чем в 2020 году. «Если еще в 2019 году каждый третий посетитель музея был зарубежным туристом, то в 2020 году каждый пятый, а в прошлом году только каждый седьмой», - добавил Лест.

Наиболее посещаемыми были местные музеи, знакомящие с историей какого-либо региона в Эстонии (85), тематические музеи, посвященные определенной сфере (64), а также археологические и исторические музеи (43). В музеях работали 1566 человек, несколько больше, чем в 2020 году; рабочих мест, сведенных к полному рабочему времени, было 1420.