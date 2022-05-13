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Фото ⟩ На острове Муху продается уникальная недвижимость

rus.postimees.ee
На острове Муху продается уникальная недвижимость
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Фото: KV.EE

На острове Муху выставлен на продажу комплекс для отдыха Windmill с видом на море. Предлагается купить семь земельных участков для жилой застройки и еще много интересного, пишет Kodu.

Предложение включает в себя комплекс для отдыха Windmill и семь участков недвижимости, на одном из которых построена великолепная мельница голландского типа. Также имеется сауна с гостевым домиком и полностью оборудованная и очень эффектная, благодаря сочетанию дерева и стекла, летняя кухня. Это одно из самых популярных мест по размещению отдыхающих в своем районе.

Фото: KV.EE

Земельные участки:

Kukemetsa, площадь 24 400 м2

Tammemetsa, площадь 7384 м2

Männimetsa, площадь 8709 м2

Nõlva, площадь 4430 м2

Heina, площадь 4371 м2

Nurga, площадь 4628 м2

Oja, площадь 4411 м2

Фото: KV.EE

В центре комплекса находится ветряная мельница, рядом с которой новые владельцы могут построить новое главное здание или расширить существующее. От мельницы до моря - 1,2 км.

С интересным предложением можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.

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