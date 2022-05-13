На острове Муху выставлен на продажу комплекс для отдыха Windmill с видом на море. Предлагается купить семь земельных участков для жилой застройки и еще много интересного, пишет Kodu.
Фото ⟩ На острове Муху продается уникальная недвижимость
Предложение включает в себя комплекс для отдыха Windmill и семь участков недвижимости, на одном из которых построена великолепная мельница голландского типа. Также имеется сауна с гостевым домиком и полностью оборудованная и очень эффектная, благодаря сочетанию дерева и стекла, летняя кухня. Это одно из самых популярных мест по размещению отдыхающих в своем районе.
Земельные участки:
Kukemetsa, площадь 24 400 м2
Tammemetsa, площадь 7384 м2
Männimetsa, площадь 8709 м2
Nõlva, площадь 4430 м2
Heina, площадь 4371 м2
Nurga, площадь 4628 м2
Oja, площадь 4411 м2
В центре комплекса находится ветряная мельница, рядом с которой новые владельцы могут построить новое главное здание или расширить существующее. От мельницы до моря - 1,2 км.
С интересным предложением можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.