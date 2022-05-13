Фото ⟩ На острове Муху продается уникальная недвижимость

Предложение включает в себя комплекс для отдыха Windmill и семь участков недвижимости, на одном из которых построена великолепная мельница голландского типа. Также имеется сауна с гостевым домиком и полностью оборудованная и очень эффектная, благодаря сочетанию дерева и стекла, летняя кухня. Это одно из самых популярных мест по размещению отдыхающих в своем районе.