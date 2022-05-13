Путин отказался от участия в традиционном хоккейном матче, а его видеообращение вызвало множество вопросов

Ранее Владимир Путин всегда принимал участие в ежегодных гала-матчах Ночной хоккейной лиги и частенько забивал шайбу в ворота. Во вторник в Сочи состоялся очередной, 11-й гала-матч, в котором приняли участие легенды российского хоккея и в котором ранее каждый год играл также и Путин.

По данным шведского издания Aftonbladet, во время матча глава государства находился в Сочи, но не захотел посетить ледовый холл. Вместо этого он отправил болельщикам видеообращение, в котором подчеркнул значение этого матча.

Однако это видео вызвало еще больше вопросов о состоянии здоровья Владимира Путина. На его щеках горел румянец, который, похоже, пытались замаскировать гримом.

«Похоже, что-то действительно не так, если он не смог принять участие в мероприятии, которое давно было внесено в календарь», - передает издание Daily Mirror слова российского источника.

Видео можно посмотреть здесь.