Хоккей в России занимает важное место, потому что хоккейную форму время от времени примеряет и президент страны Владимир Путин. Тем удивительнее, что в этот раз президент отказался от ежегодной традиции участия в традиционном хоккейном матче, хотя находился на месте проведения соревнований.
Путин отказался от участия в традиционном хоккейном матче, а его видеообращение вызвало множество вопросов
Ранее Владимир Путин всегда принимал участие в ежегодных гала-матчах Ночной хоккейной лиги и частенько забивал шайбу в ворота. Во вторник в Сочи состоялся очередной, 11-й гала-матч, в котором приняли участие легенды российского хоккея и в котором ранее каждый год играл также и Путин.
По данным шведского издания Aftonbladet, во время матча глава государства находился в Сочи, но не захотел посетить ледовый холл. Вместо этого он отправил болельщикам видеообращение, в котором подчеркнул значение этого матча.
Однако это видео вызвало еще больше вопросов о состоянии здоровья Владимира Путина. На его щеках горел румянец, который, похоже, пытались замаскировать гримом.
«Похоже, что-то действительно не так, если он не смог принять участие в мероприятии, которое давно было внесено в календарь», - передает издание Daily Mirror слова российского источника.
Видео можно посмотреть здесь.
Эксперты полагают, что, помимо ухудшившегося самочувствия, Путин просто хочет избежать контактов с людьми. Поэтому ему пришлось в Сочи скрываться.