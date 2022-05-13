Пт, 13.05.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Путин отказался от участия в традиционном хоккейном матче, а его видеообращение вызвало множество вопросов

rus.postimees.ee
Путин отказался от участия в традиционном хоккейном матче, а его видеообращение вызвало множество вопросов
Facebook LinkedIn OK Twitter
Владимир Путин, кадр с видеообращения.
Владимир Путин, кадр с видеообращения. Фото: Mikhail Metzel/Mikhail Metzel/POOL/TASS

Хоккей в России занимает важное место, потому что хоккейную форму время от времени примеряет и президент страны Владимир Путин. Тем удивительнее, что в этот раз президент отказался от ежегодной традиции участия в традиционном хоккейном матче, хотя находился на месте проведения соревнований.

Ранее Владимир Путин всегда принимал участие в ежегодных гала-матчах Ночной хоккейной лиги и частенько забивал шайбу в ворота. Во вторник в Сочи состоялся очередной, 11-й гала-матч, в котором приняли участие легенды российского хоккея и в котором ранее каждый год играл также и Путин.

По данным шведского издания Aftonbladet, во время матча глава государства находился в Сочи, но не захотел посетить ледовый холл. Вместо этого он отправил болельщикам видеообращение, в котором подчеркнул значение этого матча.

Однако это видео вызвало еще больше вопросов о состоянии здоровья Владимира Путина. На его щеках горел румянец, который, похоже, пытались замаскировать гримом.

«Похоже, что-то действительно не так, если он не смог принять участие в мероприятии, которое давно было внесено в календарь», - передает издание Daily Mirror слова российского источника.

Видео можно посмотреть здесь

Эксперты полагают, что, помимо ухудшившегося самочувствия, Путин просто хочет избежать контактов с людьми. Поэтому ему пришлось в Сочи скрываться.

Ключевые слова
Наверх