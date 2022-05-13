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Пластмассовые крышки скоро станут неотделимой частью бутылок

rus.postimees.ee
Пластмассовые крышки скоро станут неотделимой частью бутылок
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Пластиковые бутылки
Пластиковые бутылки Фото: Halle Philippe / PantherMedia / Halle Philippe

Эстония собирается этой осенью утвердить требования евродирективы, согласно которым пластиковая крышка должна оставаться прикрепленной к бутылке и после ее снятия, сообщает Rus.ERR, уточняя, что цель этой меры - сократить объемы пластиковых отходов, попадающих в окружающую среду.

С 3 июля 2024 года в Европейском союзе можно будет продавать пластиковые бутылки емкостью до трех литров только с крышками, которые остаются прикрепленными к бутылке после открытия.

Директор A. Le Coq Тармо Нооп объяснил, что новые крышки будут на треть тяжелее нынешних, и эстонской компании придется инвестировать значительные суммы для перехода на их выпуск.

Глава Союза предприятий пищевой промышленности Сирье Потисепп сказала, что требование перейти на не отделяющиеся от бутылки крышки осталось в евродирективе потому, что во многих странах-членах ЕС, в отличие от Эстонии, система залоговой тары не действует.

Законопроект о включении в эстонское законодательство директивы ЕС об одноразовой пластиковой упаковке сейчас находится на согласовании, и, по мнению советника Министерства окружающей среды Керту Сапельков, он будет внесен в Рийгикогу этой осенью.

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