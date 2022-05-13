Пластмассовые крышки скоро станут неотделимой частью бутылок

С 3 июля 2024 года в Европейском союзе можно будет продавать пластиковые бутылки емкостью до трех литров только с крышками, которые остаются прикрепленными к бутылке после открытия.

Директор A. Le Coq Тармо Нооп объяснил, что новые крышки будут на треть тяжелее нынешних, и эстонской компании придется инвестировать значительные суммы для перехода на их выпуск.

Глава Союза предприятий пищевой промышленности Сирье Потисепп сказала, что требование перейти на не отделяющиеся от бутылки крышки осталось в евродирективе потому, что во многих странах-членах ЕС, в отличие от Эстонии, система залоговой тары не действует.