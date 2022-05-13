Скандинавская ванная комната: ничего белого, только яркие цвета

По словам архитектора по интерьеру Аэт Пиэль, жители Эстонии все чаще выбирают для ванной комнаты цветную мебель. «Можно использовать все цвета, главное - оформить ванную комнату так, чтобы она нравилась вам самим», — подчеркивает Пиэль.

Неужели это скандинавский интерьер? Фото: Villeroy & Boch Gustavsberg

Скандинавский минимализм Gustavsberg удивляет новой серией мебели Artic в четырех цветах: теплый и персиково-розовый Peach выделяется из общей массы и создает ванную комнату с характером, холодный пепельно-серый Ash Grey придает ванной неподвластную времени элегантность, а матовый черный Black Ash создает в интерьере драму. Разумеется, серия также доступна в классическом белом цвете.

Мебель для ванной комнаты должна гармонировать с существующими материалами отделки, и, по словам Пиэль, ванная комната не всегда должна быть облицована плиткой.

«Интересный индустриальный интерьер можно получить, используя для отделки стен микроцемент. Помимо черных смесителей и душевых кабин, в такую ​​ванную хорошо вписывается и черная мебель», — приводит примеры архитектор по интерьеру.

Теплый розовый в ванной комнате подойдет для гламурного интерьера. Фото: Villeroy & Boch Gustavsberg

В то же время, например, розовая мебель для ванной подойдет для подчеркнуто женственной ванной с гламурным интерьером. «Розовый также является хорошим выбором для детской ванной комнаты, если в доме несколько ванных», — рекомендует Пиэль.

Стильный серый цвет в ванной комнате. Фото: Villeroy & Boch Gustavsberg

По словам архитектора по интерьеру, наряду с красотой не менее важно, чтобы мебель была долговечной и качественной. Безусловно, дешевому временному решению следует предпочесть неподвластное времени качество. «Если вы хотите, чтобы ванная комната прослужила долго, следует помнить о функциональности», — добавляет Айви Паю, руководитель по продажам и маркетингу Villeroy & Boch Gustavsberg в Эстонии.

Например, практично, если поддерживать порядок внутри ящиков и шкафов помогают разделители, а сам ящик оснащен сенсорной подсветкой. Освещение можно установить и под шкафами, чтобы сделать световое решение ванной комнаты еще интереснее.

Утренние бьюти-процедуры будут занимать меньше времени, если необходимые средства для макияжа и крема можно быстро найти на полках внутри шкафов. Поддерживать порядок в ванной комнате помогает высокий шкаф, в котором можно предусмотреть корзину для белья. Нижние матовые края зеркальной поверхности предотвращают появление отпечатков пальцев.

Шкаф для хранения косметических средств и бытовой химии тоже может быть красивым и удобным. Фото: Villeroy & Boch Gustavsberg