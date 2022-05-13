Скандинавы известны своим предпочтением очень светлых, практически белых тонов. Но в последнее время эта тенденция меняется, и даже в ванных комнатах жителей Швеции появляются цветные интерьеры: уже несколько лет Gustavsberg выпускает новую серию мебели для ванной комнаты в ярких тонах.
Скандинавская ванная комната: ничего белого, только яркие цвета
По словам архитектора по интерьеру Аэт Пиэль, жители Эстонии все чаще выбирают для ванной комнаты цветную мебель. «Можно использовать все цвета, главное - оформить ванную комнату так, чтобы она нравилась вам самим», — подчеркивает Пиэль.
Скандинавский минимализм Gustavsberg удивляет новой серией мебели Artic в четырех цветах: теплый и персиково-розовый Peach выделяется из общей массы и создает ванную комнату с характером, холодный пепельно-серый Ash Grey придает ванной неподвластную времени элегантность, а матовый черный Black Ash создает в интерьере драму. Разумеется, серия также доступна в классическом белом цвете.
Мебель для ванной комнаты должна гармонировать с существующими материалами отделки, и, по словам Пиэль, ванная комната не всегда должна быть облицована плиткой.
«Интересный индустриальный интерьер можно получить, используя для отделки стен микроцемент. Помимо черных смесителей и душевых кабин, в такую ванную хорошо вписывается и черная мебель», — приводит примеры архитектор по интерьеру.
В то же время, например, розовая мебель для ванной подойдет для подчеркнуто женственной ванной с гламурным интерьером. «Розовый также является хорошим выбором для детской ванной комнаты, если в доме несколько ванных», — рекомендует Пиэль.
По словам архитектора по интерьеру, наряду с красотой не менее важно, чтобы мебель была долговечной и качественной. Безусловно, дешевому временному решению следует предпочесть неподвластное времени качество. «Если вы хотите, чтобы ванная комната прослужила долго, следует помнить о функциональности», — добавляет Айви Паю, руководитель по продажам и маркетингу Villeroy & Boch Gustavsberg в Эстонии.
Например, практично, если поддерживать порядок внутри ящиков и шкафов помогают разделители, а сам ящик оснащен сенсорной подсветкой. Освещение можно установить и под шкафами, чтобы сделать световое решение ванной комнаты еще интереснее.
Утренние бьюти-процедуры будут занимать меньше времени, если необходимые средства для макияжа и крема можно быстро найти на полках внутри шкафов. Поддерживать порядок в ванной комнате помогает высокий шкаф, в котором можно предусмотреть корзину для белья. Нижние матовые края зеркальной поверхности предотвращают появление отпечатков пальцев.
Изготовленная в Финляндии мебель выдерживает влажную среду ванной комнаты и основывается на принципе, что связанное с ее производством воздействие на окружающую среду должно быть сведено к минимуму.