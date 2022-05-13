Вспышка коронавируса в КНДР: шесть человек умерли, более 18 тысяч заразились

Накануне северокорейские власти сообщили о первом случае заражения вариантом «Омикрон» в Пхеньяне - коронавирус был обнаружен у жителя, сдавшего тест 8 мая.

После этого во всей стране был введен режим «максимальной чрезвычайной ситуации» и объявлен локдаун. В пятницу северокорейские СМИ признали, что вспышка вышла за пределы столицы.

«Лихорадка, причину которой установить не удалось, стала стремительно распространяться по всей стране с конца апреля», - говорится в сообщении KCNA.

Сообщается также, что эта «лихорадка» затронула 350 тысяч человек, 162 тысячи были помещены в карантин и прошли лечение.

Лидер КНДР Ким Чен Ын накануне созвал заседание политбюро центрального комитета Трудовой партии КНДР, на котором потребовал остановить распространение вируса.

«Во всех уездах и городах страны, каждый заблокируйте свой регион и надежно закройте пути для распространения зловредного вируса. Мы преодолеем внезапно возникший кризис и непременно победим», - сказал он подчиненным.

В четверг Ким Чен Ын посетил национальный центр по борьбе с чрезвычайными ситуациями и проинспектировал усилия по борьбе с вирусом, сообщает KCNA.

По мнению аналитиков, последние данные, в частности признание того, что «неизвестная лихорадка» распространилась по всей стране, могут свидетельствовать о том, что страна переживает масштабную вспышку коронавируса.

25-миллионное население страны уязвимо из-за отсутствия программы вакцинации и плохого медицинского обслуживания. Эксперты также предполагают, что из-за низкого иммунитета населения КНДР может стать эпицентром распространения новых вариантов Covid-19.

Власти КНДР ранее утверждали, что в стране за время пандемии не было зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.

Пхеньян даже отказался от поставок вакцин в рамках международного механизма Covax, и препараты были распределены между другими странами.