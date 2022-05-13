Транспортный департамент закупит камеры для надзора за пунктами техосмотра

«Мы отказались от ежедневного использования так называемых налобных камер во всех пунктах технического осмотра. Однако мы оставляем за собой право в рамках проверки обязать пункт техосмотра в течение максимум двух месяцев использовать эти камеры при проведении осмотров», - объяснил директор службы дорожного движения Транспортного департамента Йоэль Йессе.

Максимально требование по использованию камеры может применяться к одному пункту техосмотра не более двух раз в год. «Это не обязательно должна быть налобная камера. В зависимости от пункта техосмотра эту камеру также можно прикрепить к фонарику, предназначенному, например, для освещения днища автомобиля», — сказал Йессе.

Камеры закупит сам Транспортный департамент, средства на это будут заложены в бюджете следующего года. Отказ от обязанности использовать налобные камеры во всех пунктах технического осмотра также значительно снизит потребность пунктов в инвестициях и, следовательно, устранит необходимость увеличения платы за техосмотр для потребителей.