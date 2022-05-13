Транспортный департамент закупит на следующий год три комплекта персональных камер и будет использовать их для надзора за работой пунктов техосмотра.
Транспортный департамент закупит камеры для надзора за пунктами техосмотра
«Мы отказались от ежедневного использования так называемых налобных камер во всех пунктах технического осмотра. Однако мы оставляем за собой право в рамках проверки обязать пункт техосмотра в течение максимум двух месяцев использовать эти камеры при проведении осмотров», - объяснил директор службы дорожного движения Транспортного департамента Йоэль Йессе.
Максимально требование по использованию камеры может применяться к одному пункту техосмотра не более двух раз в год. «Это не обязательно должна быть налобная камера. В зависимости от пункта техосмотра эту камеру также можно прикрепить к фонарику, предназначенному, например, для освещения днища автомобиля», — сказал Йессе.
Камеры закупит сам Транспортный департамент, средства на это будут заложены в бюджете следующего года. Отказ от обязанности использовать налобные камеры во всех пунктах технического осмотра также значительно снизит потребность пунктов в инвестициях и, следовательно, устранит необходимость увеличения платы за техосмотр для потребителей.
В то же время внедрение камер является важным шагом, поскольку позволит Транспортному департаменту более эффективно контролировать качество работы пунктов техосмотра, что невозможно выявить стационарными настенными камерами.