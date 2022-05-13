Клуб "Уралочка-НТМК" из Свердловский области потребовал публичных извинений от главного тренера калининградского "Локомотива" Андрея Воронкова за его высказывания во время финальной серии плей-офф чемпионата России по волейболу среди женщин, сообщает РИА-Спорт.
Главный тренер ВК «Локомотив» обозвал кубинскую спортсменку обезьяной
Главный тренер ВК «Локомотив» обозвал кубинскую спортсменку обезьяной
"Локомотив" в четверг выиграл у "Уралочки-НТМК" финальную серию плей-офф (3-2). Команда во второй раз подряд стала чемпионом России. В концовке третьей партии Воронков взял тайм-аут и обратился к одной из своих волейболисток.
"Почему опять ловишь эту обезьяну?" - спросил тренер.
Фраза попала в прямой эфир. До этого кубинская нападающая "Уралочки-НТМК" Аилама Сесе Монталво принесла несколько очков своей команде.
Клуб из Свердловской области потребовал принести извинения.
"Андрею Геннадьевичу стоит принести публичные извинения", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Уралочки-НТМК".
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