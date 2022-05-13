Главный тренер ВК «Локомотив» обозвал кубинскую спортсменку обезьяной

"Локомотив" в четверг выиграл у "Уралочки-НТМК" финальную серию плей-офф (3-2). Команда во второй раз подряд стала чемпионом России. В концовке третьей партии Воронков взял тайм-аут и обратился к одной из своих волейболисток.