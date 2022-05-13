В прошлом году продолжился рост брутто-дохода наемных работников.

Наибольшим средний брутто-доход наемного работника в месяц был в Харьюском уезде (1652 евро) и в Тартуском уезде (1498 евро), а самым маленьким – в Ида-Вируском уезде (1146 евро). Разница между уездами с наибольшим и наименьшим брутто-доходами составила 506 евро.

По словам аналитика Департамента статистики Греты Тишлер, самые высокие доходы по-прежнему в волостях Харьюского уезда: «Самый высокий среднемесячный доход был в волости Раэ – единственной волости, где он превысил 2000 евро. Из городов больше всего зарабатывали в столице Таллинне – в среднем 1631 евро в месяц». Самый низкий ежемесячный доход был у наемных работников в Нарве (1074 евро), которая также была единственной единицей местного самоуправления, где он составлял менее 1100 евро.

Средний месячный брутто-доход мужчин в 2021 году составлял 1635 евро, а женщин — 1327 евро. По возрастным группам больше всего зарабатывали лица в возрасте от 25 до 49 лет с брутто-доходом в размере 1657 евро в месяц. Средний доход лиц моложе 25 лет был самым низким и составлял 989 евро в месяц.

В 2021 году получателей брутто-дохода было 532 667 человек. После снижения в 2020 году их число снова начало расти в прошлом году. Чуть более половины получателей брутто-дохода были в возрасте 25–49 лет (56%), за ними следуют лица в возрасте 50–62 лет (28%). Меньше получателей брутто-дохода было среди лиц старше 63 лет (10%) и моложе 25 лет (6%).