Ввод в эксплуатацию нового судна Tallink MyStar откладывается

В сообщении, разосланном клиентам Tallink, говорится, что все билеты, купленные на рейсы MyStar, до конца августа будут действительны для отправлений Megastar. В свою очередь паром Megastar на его маршруте будет заменять судно Star. Все времена отправлений должны остаться прежними.

По первоначальному плану судно должно было быть достроено весной и вступить в строй 3 июля. В Tallink Grupp пояснили, что причиной изменения стала задержка с завершением строительства на судоверфи.

«В июле и августе шаттлы Tallink будут курсировать между Хельсинки и Таллинном по обычному маршрутному расписанию. Время отправления останется прежним, а клиенты, которых затронет смена судна, будут уведомлены об изменениях. Это изменение не повлияет на стоимость билетов», — пояснила специалист по коммуникациям концерна Tallink Кай-Инес Нельсон.

MyStar — шаттл, строящийся по заказу Tallink Grupp в Финляндии на верфи в Раума. MyStar был окрещен на церемонии 12 августа прошлого года, а крестной матерью судна стала президент Керсти Кальюлайд.