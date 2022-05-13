Софии вернулись: смотрите, какие детские имена были самыми популярными в Эстонии в апреле

В марте родилось 16 пар двойняшек, из них пять пар мальчиков, три пары девочек и восемь смешанных пар. В Таллинне зарегистрировано рождение 312 детей, в Харьюмаа - 136, на Хийумаа - 8, в Ида-Вирумаа - 53, Йыгевамаа - 19, Ярвамаа - 26, Ляэнемаа - 17, Ляэне-Вирумаа - 37, Пылвамаа - 13, Пярнумаа - 57, Рапламаа - 22, на Сааремаа - 22, в Тартумаа - 109, Валгамаа - 12, Вильяндимаа - 26 и в Вырумаа - 20.

В апреле девочек чаще всего называли следующими именами: София (10), Мия (6), Арабелла, Эва, Ясмийн, Йоханна, Сандра и Ванесса (5). Самыми популярными именами мальчиков были Йоозеп и Робин (7), Александр и Марк (6), а также Яспер, Расмус и Себастьян (5).

В прошлом месяце был заключен 341 брак, из этого числа 38 оформили нотариусы и семь — священники. Состоялось также 213 разводов. В апреле прошлого года брак был заключен 279 раз, разводов было 154.

В апреел зарегистрировано 1266 смертей, в прошлом году в то же время их было 1622.