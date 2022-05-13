Председатель Центристской партии Юри Ратас сказал в коротком интервью Postimees, что сегодня утром он разговаривал по телефону с премьер-министром Каей Каллас (Партия реформ), но отметил, что целью Центристской партии по-прежнему остается принятие вызвавшего правительственный кризис законопроекта о семейных пособиях.
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Конфликт не исчерпан ⟩ Юри Ратас: мы хотим принять этот законопроект
Юри Ратас: мы хотим принять этот законопроект
Сегодня утром Юри Ратас дал интервью журналистам Тимо Тарве и Айнару Рууссаару в студии радио Kuku. После эфира Ратас покинул студию и поспешил в Пярну, но нам все же удалось задать ему несколько вопросов.