Разочарованные пассажиры требуют от авиакомпании SmartLynx 8000 евро

Если рейс задерживается как минимум на три часа, пассажир имеет право требовать компенсацию, так как долгое ожидание утомительно и дорого и может испортить дальнейшие планы путешествия.

SmartLynx в прошлом году неоднократно игнорировала это обязательство. Сначала клиентам обещали компенсацию, но она так и не была выплачена. Полеты же, как утверждала компания, задерживались из-за технических проблем.

Рейс в Анталию (Турция) был задержан в августе прошлого года, и в общей сложности три человека хотят получить за него компенсацию в размере 1200 евро, как того требует закон. SmartLynx обещал заплатить деньги в декабре, но до сих пор этого не сделал. Пассажиры уже обращались в комиссию по потребительским спорам при Департаменте защиты прав потребителей и одержали там победу.

Рейсы из Анталии в Таллинн в прошлом году также несколько раз задерживались, и пассажиры требуют в общей сложности 2800 евро за свои переживания. Авиакомпания также обещала выплатить компенсацию этим пассажирам в течение четырех месяцев, но не сделала этого.

Несколько рейсов из греческого Ираклиона были задержаны прошлым летом по техническим причинам, и за это пассажиры хотят вернуть до 4000 евро.

SmartLynx Airlines — авиакомпания со штаб-квартирой в Марупе (Латвия), которая выполняет чартерные рейсы в Европу, Африку и Азию.