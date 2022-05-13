Хотя в случае задержки рейса пассажир имеет право потребовать компенсацию, авиакомпания SmartLynx в прошлом году неоднократно игнорировала это обязательство, несмотря на то, что поначалу была согласна выплатить компенсацию пассажирам.
Разочарованные пассажиры требуют от авиакомпании SmartLynx 8000 евро
Если рейс задерживается как минимум на три часа, пассажир имеет право требовать компенсацию, так как долгое ожидание утомительно и дорого и может испортить дальнейшие планы путешествия.
SmartLynx в прошлом году неоднократно игнорировала это обязательство. Сначала клиентам обещали компенсацию, но она так и не была выплачена. Полеты же, как утверждала компания, задерживались из-за технических проблем.
Рейс в Анталию (Турция) был задержан в августе прошлого года, и в общей сложности три человека хотят получить за него компенсацию в размере 1200 евро, как того требует закон. SmartLynx обещал заплатить деньги в декабре, но до сих пор этого не сделал. Пассажиры уже обращались в комиссию по потребительским спорам при Департаменте защиты прав потребителей и одержали там победу.
Рейсы из Анталии в Таллинн в прошлом году также несколько раз задерживались, и пассажиры требуют в общей сложности 2800 евро за свои переживания. Авиакомпания также обещала выплатить компенсацию этим пассажирам в течение четырех месяцев, но не сделала этого.
Несколько рейсов из греческого Ираклиона были задержаны прошлым летом по техническим причинам, и за это пассажиры хотят вернуть до 4000 евро.
SmartLynx Airlines — авиакомпания со штаб-квартирой в Марупе (Латвия), которая выполняет чартерные рейсы в Европу, Африку и Азию.
В каких случаях авиапассажир имеет право на компенсацию?
Согласно прецедентному праву Европейского суда, пассажир, рейс которого задерживается не менее чем на три часа, имеет право на компенсацию от авиаперевозчика в том же размере, как если бы рейс был отменен полностью.
- Для рейсов до 1500 километров при задержке рейса до 2 часов предусмотрена компенсация в размере 125 евро.
- Для рейсов дальностью до 1500 километров при задержке рейса более чем на 2 часа предусмотрена компенсация в размере 250 евро.
- При перелете на расстояние от 1500 до 3500 километров при задержке рейса до трех часов предусмотрена компенсация в размере 200 евро.
- При перелете на расстояние от 1500 до 3500 километров при задержке рейса более чем на три часа предусмотрена компенсация в размере 400 евро.
- Если рейс длиннее 3500 километров и задержан менее чем на 4 часа, пассажир имеет право на компенсацию в размере 300 евро.
- Если рейс длиннее 3500 километров и задержан более чем на 4 часа, пассажир получает компенсацию в размере 600 евро.