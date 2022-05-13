Пять ценных советов по весенней пересадке и удобрению комнатных растений

Советами делится эксперт по садоводству производящей на 100% органические удобрения компании Plant-I-Boost Ливия Куликовска.

1. Весна – лучшее время для пересадки

Можно подумать, что комнатные растения одинаково активны вне зависимости от времени года, однако это не так. Точно так же, как и растения, которые мы высаживаем в открытый грунт, зимой они переходят в режим сохранения энергии, а весной снова становятся активными и готовятся выпустить новые корни, побеги и листья. По словам Ливии Куликовской, единственным исключением являются комнатные растения, которые обычно цветут зимой.

«Таким образом, весна – лучшее время для пересадки растений и ввода удобрений в почву. После весенней пересадки растение растет гораздо активнее и хорошо привыкает к новой почве», – говорит Куликовска.

Естественно, если пересадка растения окажется необходимой в другое время года (например, разобьется или станет мал горшок), ждать до весны не стоит. Единственная тонкость заключается в том, что в неблагоприятный сезон пересаживать растения следует, стараясь не потревожить корневую систему. Их просто переносят в новый горшок, не вытрясая старую землю.

2. Лучше все же узнать, как называется растение

Чтобы обеспечивать комнатным растениям должный уход, следует как минимум знать их названия. Некоторые растения, например, рекомендуется пересаживать в свежую почву каждую весну, а другие нужно пересаживать раз в несколько лет или только в том случае, если станет мал горшок. «Люди, к сожалению, часто не знают даже того, что за растения есть у них дома. Человек покупает растение и забывает его название. Еще сложнее, если растений дома десять или даже двадцать. Введите привычку обязательно наклеивать название растения на его новый горшок сразу же после покупки. Если название известно, всю необходимую информацию по уходу за ним вы сможете найти в интернете», – добавляет Куликовска.

Запомните! Купленные в магазине растения рекомендуется пересаживать сразу же после покупки вне зависимости от сезона – обычно они посажены в так называемую транспортную землю, которая для длительного использования не идеальна.

Транспортную землю нужно при этом удалить из корневой системы растения даже если вы пересаживаете его осенью или зимой.

3. Подходящие грунт и вентиляция

Лучше всего растению будет в почве, которая подходит ему по составу и кислотности – в магазинах можно купить универсальную землю для комнатных растений, а также землю, особенно хорошо подходящую для пальм, суккулентов и цитрусовых.