Не только природа и сад просыпаются весной, выходят из спячки и комнатные растения. Именно потому весенние месяцы превосходно подходят для их пересадки и удобрения. Каковы самые распространенные ошибки при пересадке растений, как подкармливать растения и как пересадить растение в новый горшок с минимальным для него стрессом?
Пять ценных советов по весенней пересадке и удобрению комнатных растений
Советами делится эксперт по садоводству производящей на 100% органические удобрения компании Plant-I-Boost Ливия Куликовска.
1. Весна – лучшее время для пересадки
Можно подумать, что комнатные растения одинаково активны вне зависимости от времени года, однако это не так. Точно так же, как и растения, которые мы высаживаем в открытый грунт, зимой они переходят в режим сохранения энергии, а весной снова становятся активными и готовятся выпустить новые корни, побеги и листья. По словам Ливии Куликовской, единственным исключением являются комнатные растения, которые обычно цветут зимой.
«Таким образом, весна – лучшее время для пересадки растений и ввода удобрений в почву. После весенней пересадки растение растет гораздо активнее и хорошо привыкает к новой почве», – говорит Куликовска.
Естественно, если пересадка растения окажется необходимой в другое время года (например, разобьется или станет мал горшок), ждать до весны не стоит. Единственная тонкость заключается в том, что в неблагоприятный сезон пересаживать растения следует, стараясь не потревожить корневую систему. Их просто переносят в новый горшок, не вытрясая старую землю.
2. Лучше все же узнать, как называется растение
Чтобы обеспечивать комнатным растениям должный уход, следует как минимум знать их названия. Некоторые растения, например, рекомендуется пересаживать в свежую почву каждую весну, а другие нужно пересаживать раз в несколько лет или только в том случае, если станет мал горшок. «Люди, к сожалению, часто не знают даже того, что за растения есть у них дома. Человек покупает растение и забывает его название. Еще сложнее, если растений дома десять или даже двадцать. Введите привычку обязательно наклеивать название растения на его новый горшок сразу же после покупки. Если название известно, всю необходимую информацию по уходу за ним вы сможете найти в интернете», – добавляет Куликовска.
Запомните! Купленные в магазине растения рекомендуется пересаживать сразу же после покупки вне зависимости от сезона – обычно они посажены в так называемую транспортную землю, которая для длительного использования не идеальна.
Транспортную землю нужно при этом удалить из корневой системы растения даже если вы пересаживаете его осенью или зимой.
3. Подходящие грунт и вентиляция
Лучше всего растению будет в почве, которая подходит ему по составу и кислотности – в магазинах можно купить универсальную землю для комнатных растений, а также землю, особенно хорошо подходящую для пальм, суккулентов и цитрусовых.
«При пересадке нужна нежность и аккуратность – аккуратно возьмите растение за основания стебля, достаньте из старого горшка и пальцами попытайтесь удалить из корневой системы максимум земли, стараясь не повредить корни. Затем корневую систему следует осмотреть на предмет гниющих и сухих корней – такие части удаляют, чтобы растение смогло направить энергию на формирование новых корней и побегов», – рекомендует эксперт.
Когда растение готово к пересадке, насыпьте на дно горшка немного камешков или керамзита – дренаж позволит отводить от корней избыток воды при поливе.
Затем всыпьте в горшок пару горстей земли и, все так же аккуратно удерживая растение за основание стебля, опустите его в горшок, чтобы оно оказалось по центру. Поддерживая растение на нужной высоте, продолжайте всыпать в горшок землю, смешанную с гранулированным удобрением длительного действия. Подкормка важна, чтобы растение получило питательные вещества, которые позволят ему успешно перенести пересадку и пуститься в рост.
Внимание! Вы можете контролировать размер растения, подрезая корни во время пересадки.
Например, если корневая система пышная, и вы не хотите, чтобы растение выросло очень большим, можно несколько укоротить корни. Это, конечно, следует делать осторожно и пропорционально высоте растения – нельзя рассчитывать, что метровому растению хватит 10-сантиметровых корешков. При пересадке крупных растений рекомендуется использовать опоры – опора будут удерживать растение на месте, пока оно не укоренится.
4. Как выбрать удобрение и правильно подкармливать растения?
Если вас не прельщает перспектива еженедельно удобрять растение, лучшим вариантом станет натуральное удобрение длительного действия – такие удобрения обычно бывают в форме гранул. Удобрение длительного действия будет подпитывать почву на протяжении сезона, а в следующий раз вы сможете ввести его через год. Как для комнатных, так и для садовых растений, но в особенности для съедобных культур лучше выбирать удобрения, в составе которых входят только натуральные компоненты.
Весной рекомендуется подкармливать комнатные растения, которые не будут пересажены. Гранулы удобрения длительного действия в таком случае добавляют к старой почве в нужной пропорции. Можно, например, всыпать удобрение в отверстия глубиной несколько сантиметров, проделав их карандашом или ложкой с четырех сторон горшка под углом 45 градусов.
«Важно присыпать гранулы землей, поскольку удобрение должно разлагаться в почве. Неправильно подкармливать растения, просто рассыпая гранулы по поверхности земли и оставляя их неприкрытыми. И учтите, что после подкормки гранулированным удобрением, как и после пересадки, растение важно полить – после полива растение активнее укореняется и запускаются процессы разложения гранул. Но знайте меру – гранулы натурального удобрения помогают удерживать в почве влагу», – советует Куликовска.
5. Воде лучше дать отстояться
Если вы используете для полива водопроводную воду, рекомендуется перед этим дать ей отстояться в течение суток. Кроме того, что растения и их корни предпочитают воду комнатной температуры, вода из-под крана обычно богата известью, которая при отстаивании осядет на дне емкости. Но уж если взялись отстаивать воду – не используйте ее всю до конца. Оставьте на дне пару сантиметров, чтобы не выливать в цветок осадок. И, конечно же, если растение уже на последнем издыхании и вот-вот засохнет, то лучше будет полить его теплой водопроводной водой, но сразу, а не ждать день, пока вода отстоится.
Plant-I-Boost – 100% органическое удобрение, подходящее для подкормки комнатных растений и растений, высаженных в открытом грунте. Удобрение производится в странах Балтии семейным латвийским предприятием L.J.Linen, которое придает важное значение экономике замкнутого цикла. Основатели компании убеждены в том, что вещи заслуживают получить второй шанс и добавленную ценность. В производстве удобрения используются только отходы пищевой промышленности, а в результате получается новое удобрение высокого качества для плодовых и овощных культур, цветущих и прочих растений. Удобрение, дружественное к вам, вашим растениям и природе.