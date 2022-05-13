«Зенит», «Динамо», «Сочи» и ЦСКА подали апелляцию в CAS на решение УЕФА об отстранении от еврокубков, сообщает «Чемпионат».
Российские клубы подали апелляцию в CAS на решение UEFA об отстранении от еврокубков
Российские клубы подали апелляцию в CAS на решение UEFA об отстранении от еврокубков
«Информируем, что наш клуб, как и ещё три клуба РПЛ — «Зенит», «Динамо» и «Сочи» — подал в Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) апелляцию на решение UEFA от 2 мая 2022 года по отстранению российских клубов от еврокубков.
Все клубы запросили ускоренное рассмотрение жалобы. Рассчитываем, что спортивный принцип будет соблюден.
ПФК ЦСКА стремится играть в еврокубках и до последнего будет бороться за высокие места в чемпионате. Подача иска до окончания сезона связана с жесткими сроками обжалования отдельных решений УЕФА — 10 календарных дней", — сообщила пресс-служба ЦСКА.