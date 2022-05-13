Российские клубы подали апелляцию в CAS на решение UEFA об отстранении от еврокубков

«Информируем, что наш клуб, как и ещё три клуба РПЛ — «Зенит», «Динамо» и «Сочи» — подал в Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) апелляцию на решение UEFA от 2 мая 2022 года по отстранению российских клубов от еврокубков.