Трудовая инспекция нагрянула с проверкой в продуктовые магазины: выявлено 315 недочетов

Трудовая инспекция проверила соблюдение требований охраны и безопасности труда в 108 небольших продуктовых магазинах по всей Эстонии. Было выявлено 315 недочетов. Только 9% проверенных магазинов соответствовали всем требованиям.

В ходе весенней целевой проверки инспекторы посетили 108 небольших продуктовых магазинов (до десяти работников) по всей Эстонии. Проверялись условия, гигиена и организация безопасности труда. Предписания получили 55% проверенных предприятий.

Уже пару лет больше всего несчастных случаев на производстве происходит в секторе торговли. Большую часть несчастных случаев могли бы предотвратить правильная оценка и снижение рисков трудовой среды. По словам руководителя отдела надзора Трудовой инспекции Сильи Сооне, благоприятная рабочая среда всегда начинается с соответствующего анализа рисков реальных условий. «У трети проверенных предприятий не был проведен или пересмотрен анализ рисков», — констатировала она. На момент проверки в стране действовало требование носить маски в общественных помещениях.

«Работники магазинов в основном носили маски, но в анализах рисков необходимость носить маску зачастую не упоминалась. Работодатели должны тщательно продумывать, как своевременно оценивать риски и оперативно внедрять меры для защиты здоровья работников», — добавила Сооне.

Помимо отсутствующего или неполного анализа рисков, проблемой является организация контроля состояния здоровья у врача по гигиене труда. Многие работодатели ошибочно полагали, что работникам магазина нужна только справка о контроле состояния здоровья относительно инфекционных заболеваний. На самом деле к врачу по гигиене труда следует направить всех работников, которые имеют дело с факторами опасности. В случае работников магазина это, например, могут быть поднятие тяжестей, вынужденная поза и т.п.

В качестве положительного момента инспекторы отметили, что практически во всех магазинах рабочие места были эргономично спроектированы и работники могли найти подходящую для себя и удобную рабочую позицию. Следует также похвалить работодателей за то, что на маршрутах движения в магазинах не было помех, на них не стояли ящики для продукции или поддоны. Однако состояние полов в некоторых магазинах было плохим — они были неровными, дырявыми, бугристыми, представляя опасность как для работников, так и клиентов. К сожалению, опасные места зачастую не были помечены.

Работники половины предприятий были надлежащим образом проинструктированы и обучены перемещению тяжестей и использованию технических вспомогательных средств.

В ходе целевой проверки инспекторы посетили небольшие продуктовые магазины в Харьюмаа (52), Ида-Вирумаа (17), Ярвамаа (1), Ляэнемаа (3), Пыльвамаа (4), Пярнумаа (8), Рапламаа (1), Тартумаа (10), Валгамаа (4), Вильяндимаа (3), Вырумаа (1).