Рядом с центром города, в Кристийне, ждет покупателя двухэтажный дом, который можно разделить на две семьи, пишет Kodu.
В престижном районе Таллинна продается двухэтажный дом
В доме, спроектированном еще в 1912 году, последний капитальный ремонт был проведен в 2018-м. При реконструкции дома были учтены требования современности, но не забыты историческая атмосфера и дух дома. Кроме того, большое внимание уделено повышению энергоэффективности.
На первом этаже дома, имеющего площадь 237 м2, расположены открытая кухня-гостиная, три спальни, баня, санузел и туалет, а также вместительная гардеробная и подсобное помещение, где расположены все технические системы. Имеется также терраса, с которой можно выйти во двор.
Второй этаж дома еще не закончен, он ждет нового хозяина с золотыми руками и свежими идеями. На участке растут плодовые деревья и кустарники. Также имеются гараж, сарай, парник и детская площадка.
С подробностями можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.