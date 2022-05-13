В престижном районе Таллинна продается двухэтажный дом

В доме, спроектированном еще в 1912 году, последний капитальный ремонт был проведен в 2018-м. При реконструкции дома были учтены требования современности, но не забыты историческая атмосфера и дух дома. Кроме того, большое внимание уделено повышению энергоэффективности.

Фото: KV.EE

На первом этаже дома, имеющего площадь 237 м2, расположены открытая кухня-гостиная, три спальни, баня, санузел и туалет, а также вместительная гардеробная и подсобное помещение, где расположены все технические системы. Имеется также терраса, с которой можно выйти во двор.

Фото: KV.EE

Второй этаж дома еще не закончен, он ждет нового хозяина с золотыми руками и свежими идеями. На участке растут плодовые деревья и кустарники. Также имеются гараж, сарай, парник и детская площадка.

Фото: KV.EE