В воскресенье, 15 мая, в 12:30 на площади Вабадузе состоится парад уникальных автобусов, приуроченный к празднованию Дня Таллинна. Все желающие смогут проехать от площади Вабадузе до парка Кадриорг на одном из десяти уникальных автобусов, подобных которым больше нет на современных эстонских маршрутах.
На площади Вабадузе состоится парад уникальных автобусов
На параде будут представлены выпущенные в период с 1962 по 1989 год автобусы из коллекций предприятий Tallinna Linnatransport, Lux Express, GoBus и Scania Estonia, которые ранее обслуживали автобусные маршруты в Эстонии, Швеции, Германской Демократической Республике и Дании.
Начало парада – в 12:30 на площади Вабадузе. Оттуда автобусы проедут по бульвару Каарли и Тоомпуйестеэ в сторону Балтийского вокзала, затем - по бульвару Мере до Пярнуского шоссе и улицы Лийвалайа. Далее уникальные автобусы свернут на Нарвское шоссе и проедут через улицу Койдула до парковки стадиона «Кадриорг».
В полдень на уникальных автобусах можно будет добраться с церемонии открытия Дня Таллинна на Ратушной площади до парка Кадриорг, где в 15:00 начнется представление научного театра AHHAA, а затем состоится концерт под открытым небом с участием оркестра Prime Orchestra из Харькова (Украина). Количество мест в автобусах ограничено, они будут заполняться в порядке живой очереди.
Парад уникальных автобусов предваряет празднование столетия регулярного автобусного сообщения в Таллинне – неделей позже, в воскресенье, 22 мая, на площади Вабадузе с 12:00 до 15:00 по этому случаю состоится праздник для всей семьи.