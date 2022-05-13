На площади Вабадузе состоится парад уникальных автобусов

На параде будут представлены выпущенные в период с 1962 по 1989 год автобусы из коллекций предприятий Tallinna Linnatransport, Lux Express, GoBus и Scania Estonia, которые ранее обслуживали автобусные маршруты в Эстонии, Швеции, Германской Демократической Республике и Дании.

Начало парада – в 12:30 на площади Вабадузе. Оттуда автобусы проедут по бульвару Каарли и Тоомпуйестеэ в сторону Балтийского вокзала, затем - по бульвару Мере до Пярнуского шоссе и улицы Лийвалайа. Далее уникальные автобусы свернут на Нарвское шоссе и проедут через улицу Койдула до парковки стадиона «Кадриорг».

В полдень на уникальных автобусах можно будет добраться с церемонии открытия Дня Таллинна на Ратушной площади до парка Кадриорг, где в 15:00 начнется представление научного театра AHHAA, а затем состоится концерт под открытым небом с участием оркестра Prime Orchestra из Харькова (Украина). Количество мест в автобусах ограничено, они будут заполняться в порядке живой очереди.