Командующие армиями Литвы и Эстонии обсудили предоставление помощи Украине

«Мы обсудили с командующим Силами обороны Эстонии не только усиление мощностей, но и концепцию обороны и сдерживания НАТО в нашем регионе. Большое внимание было уделено вопросу поддержки Украины, поиску оптимальных решений по поставкам вооружений и боеприпасов, а также обучению военных, — говорится в заявлении Вальдемараса Рупшиса по итогам встречи. - Могу сказать, что Эстония по своим размерам и имеющимся военным возможностям образцово поддерживает украинские вооруженные силы».

Одним из вопросов встречи с командующим Силами обороны Эстонии Мартином Херемом было сотрудничество трех стран Балтии в приобретении американской многофункциональной реактивной системы залпового огня на колёсном шасси.

В прошлом году командующие литовской, латвийской и эстонской армий договорились о совместном развитии потенциала противоракетной обороны в странах Балтии.