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Командующие армиями Литвы и Эстонии обсудили предоставление помощи Украине

BNS
Командующие армиями Литвы и Эстонии обсудили предоставление помощи Украине
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Eesti kaitseväe juhataja Martin Herem ja Prantsusmaa kaitseväe juhataja Thierry Burkhard.
Eesti kaitseväe juhataja Martin Herem ja Prantsusmaa kaitseväe juhataja Thierry Burkhard. Фото: Ardi H/Kaitsevägi

В пятницу командующие вооруженными силами Литвы и Эстонии обсудили вопросы двустороннего военного сотрудничества, совместных проектов, ситуации с безопасностью в регионе, совместных учений и поддержки Украины.

«Мы обсудили с командующим Силами обороны Эстонии не только усиление  мощностей, но и концепцию обороны и сдерживания НАТО в нашем регионе. Большое внимание было уделено вопросу поддержки Украины, поиску оптимальных решений по поставкам вооружений и боеприпасов, а также обучению военных, — говорится в заявлении Вальдемараса Рупшиса по итогам встречи. - Могу сказать, что Эстония по своим размерам и имеющимся военным возможностям образцово поддерживает украинские вооруженные силы».

Одним из вопросов встречи с командующим Силами обороны Эстонии Мартином Херемом было сотрудничество трех стран Балтии в приобретении американской многофункциональной реактивной системы залпового огня на колёсном шасси.

В прошлом году командующие литовской, латвийской и эстонской армий договорились о совместном развитии потенциала противоракетной обороны в странах Балтии.

Балтийская трехсторонняя рабочая группа, созданная осенью 2021 года, в настоящее время проводит оценку технических, эксплуатационных и правовых требований к такой многофункциональной системе залпового огня, возможный анализ архитектуры системы противоракетной обороны в регионе и первоначальные переговоры с США по возможным закупкам оружия.

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