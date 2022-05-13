ГАЛЕРЕЯ ⟩ Президент Карис - польскому коллеге: Балтийское море станет внутренним морем НАТО

Президент Алар Карис сказал в пятницу на встрече с президентом Польши Анджеем Дудой, что война, которую Кремль ведет в Украине, приведет в НАТО Финляндию и, скорее всего, и Швецию и тем самым Балтийское море станет внутренним морем НАТО.

Карис сказал на встрече с Дудой в Кадриорге, что Россия хотела ослабить ЕС и НАТО, но своей агрессией в Украине добилась противоположного эффекта. «ЕС и НАТО более едины и сильны, чем когда-либо раньше. Война, начатая Кремлем в сердце Европы, приведет в НАТО Финляндию и, скорее всего, и Швецию, а это превратит Балтийское море во внутреннее море НАТО и еще сильнее повысит безопасность местного региона», - сказал Карис.

Президенты обсудили ситуацию в Украине, способы оказывать дальнейшую поддержку Украине и сделать цену российской агрессии еще более болезненной. «Страдания украинцев и Украины на совести президента Путина и рано или поздно Кремлю придется заплатить за них в дополнение к уже введенным санкциям», - сказал Карис.

«Я смотрю на столицы всех стран ЕС и НАТО, столицы всех демократических государств. И я говорю всем: нельзя позволить себе привыкнуть к этой войне, мы не должны устать от нее. Украина каждый день сражается за нас и ей нужна наша поддержка», - сказал Карис на совместной пресс-конференции с президентом Польши.

Карис подчеркнул, что помощь Украине должна быть ежедневным делом и заботой. «Это и военная, и политическая помощь, и помощь военным беженцам, а также, например, транзит для украинского экспорта. Я высоко ценю всесторонний вклад Польши в помощь Украине. Обе наши страны продолжат всесторонне поддерживать Украину. В том числе в присвоении Украине статуса страны-кандидата в ЕС», - сказал Карис.

Карис сказал на последовавшей за встречей пресс-конференции, что хочет адресовать месседж всем, кто сейчас не осмеливается приезжать в Балтийские страны и Польшу в качестве туриста или предпринимателя: «Заверяю вас, Балтийские страны и Польша — страны НАТО и очень хорошо защищены. Саммит НАТО даст нам дополнительную защиту, потому что мы хотим большего присутствия войск союзников с постоянными базами».

Президенты Эстонии и Польши также обсудили на встрече укрепление энергетической безопасности. «Сплоченность — ключ к нашей энергетической безопасности. Мы рассчитываем на поддержку Польши в синхронизации сетей электропередач. Для развития морской ветряной энергетики ждем присоединения Польши к региональной сети сетей электропередач Балтийского моря. Только что открывшийся польско-литовский газопровод GILP способствует обеспечению энергетической безопасности», - сказал Карис.

По словам Кариса, Польша крайне важный союзник Эстонии, с которым Эстония тесно сотрудничает в сферах безопасности и торговли. «Польша — один из наших важнейших и крупнейших партнеров по внешней торговле в Центральной Европе. Интерес наших предприятий к польскому рынку растет, особенно среди стартапов. Эстонские предприятия образовательных технологий обладают большим опытом цифровизации нашего сектора образования. Они крайне заинтересованы в польском рынке и готовы поделиться своим опытом. Мы ждем польских предпринимателей в Эстонии», - сказал президент Эстонии.