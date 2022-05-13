Рижская дума созвала чрезвычайное заседание по демонтажу советского военного памятника

Заседание состоится удаленно в режиме видеоконференции, его можно будет посмотреть в прямом эфире на домашней странице самоуправления.

Уже сообщалось, что Сейм в четверг в окончательном чтении принял направленные комиссией по иностранным делам поправки к закону, которым отменяются юридические препятствия для сноса памятника в парке Победы.