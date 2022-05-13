В Рижской думе в пятницу, в 14.00, пройдет удаленное внеочередное заседание по теме демонтажа советского памятника в Пардаугаве, пишет RUS TVNET.
Рижская дума созвала чрезвычайное заседание по демонтажу советского военного памятника
Рижская дума созвала чрезвычайное заседание по демонтажу советского военного памятника
Заседание состоится удаленно в режиме видеоконференции, его можно будет посмотреть в прямом эфире на домашней странице самоуправления.
Уже сообщалось, что Сейм в четверг в окончательном чтении принял направленные комиссией по иностранным делам поправки к закону, которым отменяются юридические препятствия для сноса памятника в парке Победы.
Вопрос о сносе памятника особенно актуализировался после начатой Россией войны против Украины.
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