Пт, 13.05.2022
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Рижская дума созвала чрезвычайное заседание по демонтажу советского военного памятника

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Рижская дума созвала чрезвычайное заседание по демонтажу советского военного памятника
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Рижская дома.
Рижская дома. Фото: Evija Trifanova/LETA

В Рижской думе в пятницу, в 14.00, пройдет удаленное внеочередное заседание по теме демонтажа советского памятника в Пардаугаве, пишет RUS TVNET.

Заседание состоится удаленно в режиме видеоконференции, его можно будет посмотреть в прямом эфире на домашней странице самоуправления.

Уже сообщалось, что Сейм в четверг в окончательном чтении принял направленные комиссией по иностранным делам поправки к закону, которым отменяются юридические препятствия для сноса памятника в парке Победы.

Вопрос о сносе памятника особенно актуализировался после начатой Россией войны против Украины.

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