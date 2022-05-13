В надежде на золото. Тарасова: «Мальчику надо знать, что золото выигрывается, а не отдается»

Ранее Чжоу заявил, что сборная США, в составе которой он стал вторым в командном турнире Олимиады-2022 в Пекине, уступив сборной России, должна получить золотые медали из-за допингового скандала вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой. Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение не награждать призеров командного турнира до завершения расследования в отношении россиянки.

«Требовать он должен только с себя. Никаких требований мы не принимаем. У нас были соревнования. Они прошли. Мы их выиграли, а они проиграли. Пусть он посмотрит результаты. Мы его выиграли, и нам пока никто не сказал, что золото нужно куда-то отдать. Золото обычно не отдаётся. Золото обычно выигрывается. Надо этому мальчику знать, что золото выигрывается», — приводи слова Тарасовой Life.