«Банька моя, я твой тазик»

И многие поэты не уезжают, они остаются. Потому что как написал Вадим Жук:

Потому что бежит меж гранитов родная река

Потому что не знаю английского языка

Потому что не выбрал какого надеть пиджака

Потому что Одетта когда-то войдёт в фуэте

Потому что назло выходящей в фавор гопоте

Потому что про это шепнул мне один на кресте

Потому что здесь Герман Алёша был ласков ко мне,

Потому что Стругацкий смеялся написанной мною херне

Потому что картошка в кастрюле а цветок на окне.

Потому что меня обнимала и глядела в глаза

Потому что чердак и вино а снаружи гроза

Потому что ребёнок слеза и вся эта буза.

Потому что смотрел Смоктуновского в «Арсе» кино

Потому что всплывал на поверхность толкнувшись о дно

Потому что кому суждено уж тому суждено.

Потому что оделся и вышел на улицу в дождь проливной

Потому что мы выпили в рюмочной к двери спиной

Потому что «Со мной?» я сказал ты сказала «Со мной».

Потому что там чуть ли не больше чем здесь

Потому что не весь я умру а умру я не весь

Потому что повисла над полем алмазная взвесь

Потому что три четверти века держу на весу

Потому что пусть сумрачен лес но я вырос в лесу,

Потому что я маме в ладони лисичку несу.

Это стихотворение о том, что невозможно бросить родину, как бы страшна и дика она ни была сейчас. И долг у писателя один – писать. Писать правду.

Трагедия русской культуры

Эта правда горька. Была великая русская культура, прежде всего – литература. Я не боюсь употребить слово «великая» и не боюсь употребить его в прошедшем времени. Именно в прошедшем, что, по сути, перечеркивает не только мою, но и жизнь многих и многих моих товарищей. Хотим мы этого или не хотим, но сегодня мы – русские писатели – становимся представителями не великой, а маргинальной, второстепенной, подпольной, затаенной, молчащей и умирающей культуры. Может быть, это пройдет, а может быть, уже не пройдет никогда.

Плохо всем русским писателем, но ужасно тем, кто живет в России. Впервые, кажется, в истории российские деятели культуры, именно КУЛЬТУРЫ, желают поражения своей армии, желают поражения своему государству. Это страшное чувство, поскольку в глубине души каждый человек хочет быть патриотом своей страны, хочет гордиться своей родиной, чувствовать себя частью своей культуры и языка. Но – невозможно!