Жизнь пилотов Ф1 сильно осложнилась из-за требований к весу машин

«В Майами мы ездили в условиях очень серьезной жары, – сказал Риккардо. – Было сложно ещё и потому, что наша команда, как и все остальные, борется с лишним весом машины. У нас не было достаточно питьевой воды – все это было сделано именно ради снижения веса автомобиля. Я смог немного попить, но этого было недостаточно. Конечно, после гонки я чувствовал себя истощенным».