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Жизнь пилотов Ф1 сильно осложнилась из-за требований к весу машин

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Жизнь пилотов Ф1 сильно осложнилась из-за требований к весу машин
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Ф1 в Майами.
Ф1 в Майами. Фото: Chris Graythen/AFP

В этом сезоне команды Формулы 1 прибегают к разным ухищрениям для снижения веса машин. Так, в Williams отказались от части краски на машине, а в McLaren уменьшили размер питьевой системы.

То, что уменьшили предназначенный для гонщиков объем питьевой воды, подтвердил изданию «Автоспорт» и 32-летний гонщик Даниэль Риккардо.

«В Майами мы ездили в условиях очень серьезной жары, – сказал Риккардо. – Было сложно ещё и потому, что наша команда, как и все остальные, борется с лишним весом машины. У нас не было достаточно питьевой воды – все это было сделано именно ради снижения веса автомобиля. Я смог немного попить, но этого было недостаточно. Конечно, после гонки я чувствовал себя истощенным».

Говоря о предстоящей гонке в Барселоне, Риккардо выразил надежду, что McLaren наверстает упущенное. Этот сезон что для гонщика, что для McLaren начался не так, как ожидалось. И если команда располагается на четвертом месте, то Риккардо занимает лишь 11-ю позицию.

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