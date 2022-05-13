В этом сезоне команды Формулы 1 прибегают к разным ухищрениям для снижения веса машин. Так, в Williams отказались от части краски на машине, а в McLaren уменьшили размер питьевой системы.
Жизнь пилотов Ф1 сильно осложнилась из-за требований к весу машин
То, что уменьшили предназначенный для гонщиков объем питьевой воды, подтвердил изданию «Автоспорт» и 32-летний гонщик Даниэль Риккардо.
«В Майами мы ездили в условиях очень серьезной жары, – сказал Риккардо. – Было сложно ещё и потому, что наша команда, как и все остальные, борется с лишним весом машины. У нас не было достаточно питьевой воды – все это было сделано именно ради снижения веса автомобиля. Я смог немного попить, но этого было недостаточно. Конечно, после гонки я чувствовал себя истощенным».
Говоря о предстоящей гонке в Барселоне, Риккардо выразил надежду, что McLaren наверстает упущенное. Этот сезон что для гонщика, что для McLaren начался не так, как ожидалось. И если команда располагается на четвертом месте, то Риккардо занимает лишь 11-ю позицию.