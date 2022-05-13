Сенатор США заблокировал выделение Украине помощи на 40 миллиардов долларов

Сенату США не удалось принять в ускоренном порядке законопроект о выделении дополнительной помощи Украине на сумму около 40 миллиардов долларов. Этому воспрепятствовал сенатор-республиканец Рэнд Пол, заявив, что сначала следует назначить инспектора по контролю за расходованием этих средств, сообщила вечером в четверг, 12 мая, американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

Как сообщает издание, лидеры республиканского большинства и демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер и Митч Макконнелл в ходе заседания Сената призвали единогласно поддержать новый пакет помощи Украине и одобрить соответствующий законопроект в ускоренном формате.

Однако сенатор от Кентукки Рэнд Пол выступил против, предложив ряд поправок. Он, в частности, потребовал назначить генерального инспектора для контроля за деньгами и оружием, поступающими из США в Украину. «Нельзя выкидывать все 40 млрд долларов без какого-либо надзора. А специальный генеральный инспектор – мы сделали это в Афганистане – не остановил все растраты, но, по крайней мере, заставил воров дважды подумать, прежде чем похищать деньги», – обосновал Пол свою позицию.

Помощь, вероятно, будет одобрена на следующей неделе

Согласно правилам, отказ хотя бы одного сенатора блокирует процесс рассмотрения инициативы в ускоренном формате. Теперь сенаторы рассмотрят законопроект в обычном режиме, на что потребуется несколько дней. Ожидается, что документ будет принят на следующей неделе большинством голосов, отмечает WSJ.

В конце апреля президент США Джо Байден попросил Конгресс США выделить 33 млрд долларов на поддержку Украины. Позднее эта сумма была увеличена в самом Конгрессе почти до 40 млрд долларов. Из них 20 млрд пойдут на военные нужды. 11 мая соответствующий законопроект одобрила Палата представителей. В поддержку документа проголосовали 368 конгрессменов (все демократы и многие республиканцы), против – 57 (все – республиканцы).