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Сенатор США заблокировал выделение Украине помощи на 40 миллиардов долларов

Deutsche Welle
Сенатор США заблокировал выделение Украине помощи на 40 миллиардов долларов
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Сенатор Рэнд Пол
Сенатор Рэнд Пол Фото: Samuel Corum

Сенату США из-за позиции республиканца Рэнда Пола не удалось одобрить пакет помощи Киеву в ускоренном порядке. Пол настаивал на назначении инспектора для контроля за деньгами и оружием, направляемыми в Украину.

Сенату США не удалось принять в ускоренном порядке законопроект о выделении дополнительной помощи Украине на сумму около 40 миллиардов долларов. Этому воспрепятствовал сенатор-республиканец Рэнд Пол, заявив, что сначала следует назначить инспектора по контролю за расходованием этих средств, сообщила вечером в четверг, 12 мая, американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

Как сообщает издание, лидеры республиканского большинства и демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер и Митч Макконнелл в ходе заседания Сената призвали единогласно поддержать новый пакет помощи Украине и одобрить соответствующий законопроект в ускоренном формате.

Однако сенатор от Кентукки Рэнд Пол выступил против, предложив ряд поправок. Он, в частности, потребовал назначить генерального инспектора для контроля за деньгами и оружием, поступающими из США в Украину. «Нельзя выкидывать все 40 млрд долларов без какого-либо надзора. А специальный генеральный инспектор – мы сделали это в Афганистане – не остановил все растраты, но, по крайней мере, заставил воров дважды подумать, прежде чем похищать деньги», – обосновал Пол свою позицию.

Помощь, вероятно, будет одобрена на следующей неделе

Согласно правилам, отказ хотя бы одного сенатора блокирует процесс рассмотрения инициативы в ускоренном формате. Теперь сенаторы рассмотрят законопроект в обычном режиме, на что потребуется несколько дней. Ожидается, что документ будет принят на следующей неделе большинством голосов, отмечает WSJ.

В конце апреля президент США Джо Байден попросил Конгресс США выделить 33 млрд долларов на поддержку Украины. Позднее эта сумма была увеличена в самом Конгрессе почти до 40 млрд долларов. Из них 20 млрд пойдут на военные нужды. 11 мая соответствующий законопроект одобрила Палата представителей. В поддержку документа проголосовали 368 конгрессменов (все демократы и многие республиканцы), против – 57 (все – республиканцы).

По оценкам Пентагона на 6 мая, с начала войны США направили Украине около 3,8 миллиардов долларов на военную помощь. 9 мая Байден подписал закон о поставках вооружения в Украину по программе ленд-лиза.

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