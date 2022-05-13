ВФВ отреагировала на расистский и оскорбительный комментарий Андрея Воронкова

Во время пятого, решающего матча в Калининграде с «Уралочкой» в объектив телекамер попал момент, когда в ходе тайм-аута Воронков даёт наставление своим подопечным. В том числе наставник произносит такую фразу: «Почему опять ловишь эту обезьяну?» Болельщики «Уралочки» возмутились услышанным, посчитав это оскорблением в адрес одной из волейболисток клуба - в составе команды из Свердловской области выступает темнокожая кубинская спортсменка Айлама Монтальво. также команда потребовала публичных официальных извинений от тренера.