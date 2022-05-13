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Белобровцев стал вице-президентом Союза конькобежного спорта, Глебова вошла в правление

rus.postimees.ee
Белобровцев стал вице-президентом Союза конькобежного спорта, Глебова вошла в правление
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Елена Глебова.
Елена Глебова. Фото: Елена Глебова

Общее собрание Союза конькобежного спорта Эстонии на этой неделе провело выборы нового правления организации на четырехлетний срок, сообщает rus.err.ee.

По итогам собрания пост президента Союза конькобежного спорта сохранила за собой Майре Арм, зампредом организации выбрали вице-мэра Таллинна Вадима Белобровцева.

В состав правления также вошли Жанна Кулик, Эле Лусти, Лийна Оя, Март Маркус и Елена Глебова. Кулик, Лусти и Оя входили и в состав предыдущего правления.

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