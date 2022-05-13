Общее собрание Союза конькобежного спорта Эстонии на этой неделе провело выборы нового правления организации на четырехлетний срок, сообщает rus.err.ee.
Белобровцев стал вице-президентом Союза конькобежного спорта, Глебова вошла в правление
Белобровцев стал вице-президентом Союза конькобежного спорта, Глебова вошла в правление
По итогам собрания пост президента Союза конькобежного спорта сохранила за собой Майре Арм, зампредом организации выбрали вице-мэра Таллинна Вадима Белобровцева.
В состав правления также вошли Жанна Кулик, Эле Лусти, Лийна Оя, Март Маркус и Елена Глебова. Кулик, Лусти и Оя входили и в состав предыдущего правления.