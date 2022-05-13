В конце мая в Тарту состоятся международные соревнования по водному поло имени Майта Рийсмана

На международных соревнованиях ожидаются четыре команды: две из Таллинна, одна из Тарту и одна из Риги. Особенность соревнований заключается в том, что на поле одновременно будут играть как взрослые, так и дети, поскольку команды смешанные. Ожидается, что на мероприятие приедет и вдова Рийсмана – Марина Рийсман.