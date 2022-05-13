21 мая 2022 года в Тарту в бассейне водного центра Аура состоятся соревнования памяти олимпийского чемпиона по водному поло Майта Рийсмана.
В конце мая в Тарту состоятся международные соревнования по водному поло имени Майта Рийсмана
На международных соревнованиях ожидаются четыре команды: две из Таллинна, одна из Тарту и одна из Риги. Особенность соревнований заключается в том, что на поле одновременно будут играть как взрослые, так и дети, поскольку команды смешанные. Ожидается, что на мероприятие приедет и вдова Рийсмана – Марина Рийсман.
Данный старт - это отличная возможность для юных спортсменов сыграть в одной команде с мастерами данного вида спорта. Для справки, взрослые участники от Эстонии – чемпионы мира 2017 года в возрастной категории 65+.
Организаторы соревнования: Школа водных видов спорта Эстонии (Eesti Veespordialade Kool) в сотрудничестве с Союзом плавания Эстонии (Eesti Ujumisliit) при поддержке Eesti Kultuurkapital.
Достижения ветеранов водного поло (Мастерс):
2005 – Чемпионат Европы, 3 место
2009 – Чемпионат Европы, 2 место
2010 – Чемпиона мира, 3 место
2016 – Чемпионат Европы, 3 место
2017 – Чемпионат мира, 1 место
2018 – Чемпионат Европы, 2 место