Пт, 13.05.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

В конце мая в Тарту состоятся международные соревнования по водному поло имени Майта Рийсмана

rus.postimees.ee
В конце мая в Тарту состоятся международные соревнования по водному поло имени Майта Рийсмана
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Команда Эстонии по водному поло.
Команда Эстонии по водному поло. Фото: Eesti veespordialade kool

21 мая 2022 года в Тарту в бассейне водного центра Аура состоятся соревнования памяти олимпийского чемпиона по водному поло Майта Рийсмана.

На международных соревнованиях ожидаются четыре команды: две из Таллинна, одна из Тарту и одна из Риги. Особенность соревнований заключается в том, что на поле одновременно будут играть как взрослые, так и дети, поскольку команды смешанные. Ожидается, что на мероприятие приедет и вдова Рийсмана – Марина Рийсман.

Данный старт - это отличная возможность для юных спортсменов сыграть в одной команде с мастерами данного вида спорта. Для справки, взрослые участники от Эстонии – чемпионы мира 2017 года в возрастной категории 65+.

Организаторы соревнования: Школа водных видов спорта Эстонии (Eesti Veespordialade Kool) в сотрудничестве с Союзом плавания Эстонии (Eesti Ujumisliit) при поддержке Eesti Kultuurkapital.

Достижения ветеранов водного поло (Мастерс):

2005 – Чемпионат Европы, 3 место

2009 – Чемпионат Европы, 2 место

2010 – Чемпиона мира, 3 место

2016 – Чемпионат Европы, 3 место

2017 – Чемпионат мира, 1 место

2018 – Чемпионат Европы, 2 место

Ключевые слова
Наверх